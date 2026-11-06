Incidente stradale a Milano, Sarezzo e A4: vittime e feriti gravi

Incidente stradale a Milano, Sarezzo e A4: vittime e feriti gravi

Negli ultimi giorni la Lombardia è stata teatro di tre gravi incidenti tra auto e moto che hanno provocato vittime e feriti gravi.

Nel giro di pochi giorni la Lombardia ha registrato una serie di scontri violenti tra auto e moto che hanno coinvolto diverse persone, provocando alti rischi per la vita e aprendo aprire indagini da parte delle autorità competenti.

Incidente nella via Vincenzo Monti, Milano

Verso le ore 20 di giovedì 6 novembre, lungo la via Vincenzo Monti a Milano, una moto ha impattato con forza contro una vettura.

Le cause dell’impatto sono ancora oggetto di verifica da parte della polizia locale, che ha immediatamente chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi scientifici necessari.

Stato delle vittime

Il giovane motociclista, un centauro di 29 anni, è stato trovato privo di sensi sull’asfalto. I soccorritori del 118, intervenuti con tre equipaggi (due ambulanze e un’automedica), hanno effettuato le prime manovre di emergenza e lo hanno poi trasferito in codice rosso presso l’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in condizioni gravissime.

Un altro coinvolto è stato condotto in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, mentre un terzo ha ricevuto cure in codice verde al Buzzi, con traumi lievi.

Schianto sulla Strada Provinciale 345 a Sarezzo (BS)

Il martedì 3 novembre, intorno alle 22.30, una Volkswagen Polo ha colliso con una Vespa lungo la provinciale 345 a Sarezzo.

Il risultato è stato letale per il motociclista, un uomo di 51 anni, che è stato scaraventato a terra sin dal primo impatto.

Indagini e conseguenze legali

L’emergenza è stata gestita dall’Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un elicottero del 118. Il conducente dell’auto, un 46enne, ha riportato solo lievi ferite ed è stato medicato sul posto. Sul luogo sono intervenute anche due pattuglie della Polizia stradale, impegnate a ricostruire la dinamica dello scontro e a valutare la possibilità di aprire un fascicolo per omicidio stradale.

Collisione sull’autostrada A4 alle porte di Milano

Il pomeriggio di giovedì 5 novembre, poco dopo le 15:30, un moto e un’auto si sono scontrati tra l’uscita Milano Viale Certosa/A8 e Cormano, in direzione Trieste. Il conducente della moto, un uomo di 59 anni, è stato ritrovato privo di coscienza con molteplici traumi e immediatamente inviato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove attende cure intensive.

Altri feriti e reperti delle indagini

Oltre al 59enne, sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui due adolescenti di 16 e 17 anni, con lesioni lievi. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per determinarne le cause, ipotizzando un possibile malore, una manovra azzardata o altri fattori. Per il transito è stato segnalato un ingorgo di oltre quattro chilometri da parte di Autostrade per l’Italia.

Questi tre episodi evidenziano la gravità delle condizioni di sicurezza stradale in Lombardia e la necessità di un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti per evitare ulteriori tragedie.