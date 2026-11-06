Un nuovo allarme bomba, questa volta su un volo Ryanair partito da Roma e diretto a Lisbona. A riportarlo Cnn Portugal. I dettagli.

Allarme bomba su un volo partito da Roma: è atterrato a Lisbona

Ancora un allarme bomba su un aereo. Questa mattina, venerdì 6 novembre 2026, un nuovo allarme bomba è scattato su un volo Ryanair partito da Roma e atterrato poi a Lisbona, in Portogallo, alle ore 08:00.

L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata di un agente delle forze dell’ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. A riportare la notizia Cnn Portugal. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.

Allarme bomba sugli aerei: rientrati a Roma i passeggeri dell’Airbus partito da Dublino e dirottato in Normandia

Quella di ieri è stata una giornata segnata da decine di allarmi bomba sugli aerei che hanno mandato in tilt mezza Europa. Sono intanto rientrati a Roma i passeggeri dell’Airbus A320 di Air Lingus che era partito ieri mattina da Dublino e diretto a Fiumicino, costretto ad atterrare nella base militare di Evreux-Fauville, in Normandia, a seguito di un allarme bomba.

I passeggeri sono stati poi imbarcati su un volo partito ieri sera dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle alle ore 21:46 e atterrato a Roma Fiumicino intorno alle ore 23:35 di ieri. Come ha riportato l’Ansa, sono stati ben 21 i voli interessati dalle minacce di bomba registrate in Europa il 3 e il 5 novembr e, di cui 14 nella sola giornata di ieri, giovedì 5. Questo è il bilancio fornito da Eurocontrol, ovvero l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, che sta monitorando la situazione in collaborazione con le autorità e gli operatori del settore. E ora la notizia che anche questa mattina c’è stato un allarme bomba.