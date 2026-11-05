Due automobili sono state danneggiate da colpi d'arma da fuoco in via di Casal Bruciato, a Roma. Si tratta di una Fiat Panda e di una Citroen C3.

Due automobili sono state danneggiate da colpi d’arma da fuoco in via di Casal Bruciato, a Roma. Si tratta di una Fiat Panda e di una Citroen C3, entrambe trovate con la carrozzeria e i vetri colpiti dai proiettili. L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 5 novembre, intorno alle 10, quando è arrivata una segnalazione al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Prenestina e i militari della settima sezione del Nucleo investigativo di Roma, che hanno effettuato i rilievi per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Spari contro le auto a Roma: i colpi esplosi nella serata di mercoledì

Secondo una prima ricostruzione, gli spari sarebbero stati esplosi nella serata precedente, mercoledì 4 novembre, intorno alle 22.

Le due vetture erano parcheggiate nei pressi di una tabaccheria e di una fermata dell’autobus Atac.

Restano ancora da chiarire la dinamica e le circostanze dell’episodio. Gli investigatori dovranno accertare chi abbia sparato, per quale motivo e se le due automobili fossero state prese di mira intenzionalmente.

Il precedente dell’ordigno esploso in un palazzo

L’episodio si è verificato a poca distanza dal luogo in cui, pochi giorni fa, era esploso un ordigno collocato nell’atrio di un palazzo della zona. La vicinanza tra i due fatti sarà inevitabilmente oggetto di attenzione da parte degli investigatori, anche se al momento non è stata accertata alcuna connessione.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire quanto accaduto e verificare ogni possibile pista.