Era uscito per trascorrere qualche ora tra i boschi, seguendo una passione che coltivava da mezzo secolo, ma quella che doveva essere una consueta escursione si è trasformata in tragedia. Gerardo Del Sorbo, 82 anni, è stato ritrovato morto nella Foresta Umbra, sul Gargano, undici giorni dopo la sua scomparsa.

Le ricerche di Gerardo Del Sorbo nella Foresta Umbra

Per ritrovare Gerardo Del Sorbo era stata attivata una vasta operazione di ricerca, coordinata dalla Prefettura di Foggia. Vigili del Fuoco, Carabinieri, unità cinofile, volontari della Protezione civile e personale specializzato avevano perlustrato per giorni una vasta porzione della Foresta Umbra. Alle operazioni avevano preso parte anche droni e un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare, equipaggiato con telecamere a infrarossi e apparecchiature in grado di rilevare i segnali dei telefoni cellulari.

Le attività si erano rivelate particolarmente complesse a causa della vegetazione fitta, dei dislivelli e delle caratteristiche impervie del territorio.

Scomparso nei boschi del Gargano, Gerardo Del Sorbo ritrovato morto dopo 11 giorni

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Gerardo Del Sorbo, l’uomo di 82 anni originario di Gragnano, in provincia di Napoli, scomparso il 26 ottobre durante un’uscita nella Foresta Umbra, sul Gargano.

Come riportato da Foggia Today, il suo corpo è stato individuato nella mattinata di giovedì 5 novembre, in un punto particolarmente difficile da raggiungere, all’interno del bosco. A fare la scoperta è stato un altro cercatore di funghi, che si è imbattuto nella salma mentre percorreva la zona e ha immediatamente dato l’allarme.

Era solito raggiungere il Gargano partendo dalla provincia di Napoli e conosceva molto bene quei sentieri, frequentati abitualmente nel corso delle sue escursioni. L’ultimo avvistamento risaliva alle 13 del 26 ottobre, in località Coppa Croce, nel territorio di Vico del Gargano. Appena quindici minuti più tardi, alle 13:15, i Carabinieri avevano registrato l’ultimo segnale proveniente dal suo cellulare. Accanto al corpo sono stati ritrovati il cestino utilizzato per raccogliere i funghi e il telefono, ancora nella tasca dei vestiti.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Scientifica e il medico legale, mentre sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire gli ultimi momenti dell’82enne. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso, ma non si escludono altre possibilità, come una caduta accidentale o il decesso per stenti dopo essere rimasto bloccato nella vegetazione. Soltanto l’autopsia potrà fornire risposte precise.