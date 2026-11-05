Sanità, DeepHealth: “Ai in imaging per sostenibilità sistema, diagnosi precoce e personalizzazione

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini non solo come potenziale vantaggio per la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale – Ssn, ma anche come alleato dei clinici nell’individuazione precoce di patologie, tra cui i tumori, e nella personalizzazione delle terapie, a beneficio di una migliore gestione del paziente e della salute complessiva della popolazione. A questi temi è stato dedicato l’incontro “L’Ai nella diagnostica italiana: dall’adozione all’impatto clinico”, promosso a Milano da DeepHealth, nei giorni in cui si svolge il 52° Congresso nazionale della Società italiana di Radiologia medica e interventistica – Sirm.

L’evento ha dato all’azienda attiva nel settore dell’informatica sanitaria basata sull’intelligenza artificiale l’opportunità di presentare il suo nuovo portafoglio di Ai clinica, il più ampio a livello globale in seguito all’acquisizione della francese Gleamer, nota per i suoi software di AI in ambito radiologico.

https://www.youtube.com/watch?v=nUt7cbzV57c