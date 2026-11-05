Grande entusiasmo per il concerto di Boy George a Tel Aviv

Tel Aviv, 5 nov. (askanews) – Boy George si è esibito in Israele, dove è stato accolto da un’ovazione al suo ingresso sul palco di uno stadio di Tel Aviv gremito. Il cantante britannico è una delle poche pop star internazionali che hanno scelto di esibirsi in un Israele, il paese è infatti sempre più isolato da musicisti e cantanti a causa del conflitto a Gaza.”È davvero coraggioso, davvero coraggioso a schierarsi dalla nostra parte”, commenta Merav, una spettatrice.

Qualche bandiera israeliana è comparsa tra la folla mentre l’eccentrico frontman dei Culture Club è salito sul palco con una giacca di paillettes, salutando con un semplice “Shalom!”. Il live ha registrato il tutto esaurito.