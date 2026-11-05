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Salute: ex rugbista Gareth Thomas, ‘campagna Tackle Hiv 2026 per informare su importanza test’

Salute: ex rugbista Gareth Thomas, ‘campagna Tackle Hiv 2026 per informare su importanza test’

“Come persona che convive con l'Hiv, ho un ruolo da svolgere grazie alla mia esperienza vissuta. L’obiettivo della campagna ‘Tackle Hiv 2026’ è diffondere consapevolezza sul tema, un messaggio che va amplificato e portato ai media e alla società, affinché tutti facciano la loro parte e ca...

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“Come persona che convive con l’Hiv, ho un ruolo da svolgere grazie alla mia esperienza vissuta. L’obiettivo della campagna ‘Tackle Hiv 2026’ è diffondere consapevolezza sul tema, un messaggio che va amplificato e portato ai media e alla società, affinché tutti facciano la loro parte e capiscano l’importanza del test e il fatto che, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, c’è comunque la probabilità e la possibilità che l’Hiv possa colpire”.

Così Gareth Thomas, ex capitano della nazionale gallese di rugby e dei British & Irish Lions, protagonista della campagna ‘Tackle Hiv 2026 italia’, intervenendo a Casa Gsk a Verona all’incontro rivolto ai dipendenti della farmaceutica e di ViiV.

https://www.youtube.com/watch?v=_uPkh9t4bjc

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