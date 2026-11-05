Hiv, Zocchetti (ViiV): “L’innovazione consente una vita senza limitazioni”

“L'innovazione può giocare un ruolo nella vita di una persona che vive con infezione da Hiv. Consente alle persone di avere una vita sociale e relazionale normale e senza limitazioni, poiché si sa che l'infezione non viene trasmessa”. Lo ha affermato Cristina Zocchetti, direttore medico di Vii...

“L’innovazione può giocare un ruolo nella vita di una persona che vive con infezione da Hiv. Consente alle persone di avere una vita sociale e relazionale normale e senza limitazioni, poiché si sa che l’infezione non viene trasmessa”. Lo ha affermato Cristina Zocchetti, direttore medico di ViiV Healthcare Italia e Olanda, in occasione dell’incontro ‘Oltre lo stigma: salute, prevenzione e inclusione’.

Un appuntamento durante il quale sono stati presentati i risultati della campagna ‘Tackle Hiv 2026 italia’ condotta online da Research Without Barriers (Rwb) per conto di ViiV Healthcare Italia, in collaborazione con Terrence Higgins Trust.

https://www.youtube.com/watch?v=PIB2HtxVPTU