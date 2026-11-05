Negli ultimi giorni è tornato a circolare un rumore sulla vita sentimentale di Eros Ramazzotti, il celebre cantautore romano di 63 anni. Diverse voci suggeriscono che l’artista abbia iniziato una relazione con una giovane sportiva milanese, Federica Monacelli, di 36 anni. La notizia ha rapidamente acceso gli interessi dei fan e dei siti di cronaca rosa, alimentando una discussione che si dipana tra dibattiti online e speculazioni sui social.

Finora né Ramazzotti né Monacelli hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Entrambi sembrerebbero preferire di tenere la presunta storia al riparo dei riflettori, evitando comunicati stampa o apparizioni congiunte. Questa scelta ricorda il loro approccio abituale, più prudente nei confronti della vita privata rispetto alle apparizioni pubbliche legate alla carriera musicale.

Federica Monacelli: sportiva, campionessa e trainer

Federica Monacelli è una figura di spicco nel panorama pugilistico italiano. Nel 2012 ha conquistato il titolo di campionessa nazionale universitaria e, poco dopo, è entrata a far parte della Nazionale, rappresentando l’Italia nelle competizioni internazionali. Un grave injury al ginocchio l’ha costretta a sospendere l’attività agonistica per più di un anno, ma nel 2024 ha annunciato il ritorno in gare, dimostrando una determinazione fuori dal comune.

Impegno per l’empowerment femminile

Oltre al percorso agonistico, Monacelli è impegnata nel Victoria Project, un’iniziativa rivolta a promuovere l’empowerment delle donne attraverso lo sport. Sul suo sito personale offre corsi di formazione per aziende, mirati a sviluppare la leadership femminile. Su Instagram vanta oltre 74.000 follower, dove condivide allenamenti, consigli nutrizionali e frazioni della sua vita avventurosa, che include cavalli, moto da cross, surf e immersioni subacquee.

Il presunto legame con Eros Ramazzotti

Il gossip che collega Ramazzotti a Monacelli è nato da una nota pubblicata in una newsletter di un noto giornalista di cronaca rosa. Secondo la fonte, il cantautore sarebbe “innamorato della pugile e formatrice”. La differenza d’età, quasi trent’anni, è stata evidenziata come uno degli aspetti più discussi, ma gli stessi interlocutori hanno sottolineato la volontà dei due protagonisti di tenere il rapporto lontano da occhi indiscreti. Al momento, non esistono foto o post sui social che confermino la frequentazione, quindi la notizia resta da considerarsi un rumore non verificato.

Le relazioni recenti di Ramazzotti: da Dalila Gelsomino a Michelle Hunziker

L’ultima storia d’amore pubblicamente riconosciuta di Eros era con Dalila Gelsomino, imprenditrice milanese nata nel 1989. I due si sono incontrati a Milano nel 2022 e la loro unione è durata fino a ottobre 2024, quando Gelsomino ha annunciato la rottura senza entrare nei dettagli. Come di consueto, anche in quel caso il cantante non ha commentato pubblicamente la fine della relazione, mantenendo il consueto silenzio mediatico.

Parallelamente, l’ex moglie di Ramazzotti, Michelle hunziker, ha riacceso la sua vita sentimentale con l’attore Giulio Berruti, ex compagno di Maria Elena Boschi. La coppia è comparsa più volte in occasione di eventi pubblici, alimentando voci sull’eventualità di un matrimonio. Questo nuovo capitolo amoroso di Hunziker sembra segnare una fase di chiusura per il passato di Ramazzotti, la cui attenzione ora è puntata, secondo i rumor, su una nuova compagna sportiva.