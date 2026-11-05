Allarme bomba sul volo per Roma: panico a bordo

Continua l'ondata di allarmi bomba sugli aerei in Europa: un volo partito da Dublino e diretto a Roma è stato dirottato in Francia.

Un altro allarme bomba su un volo in Europa: un aereo partito da Dublino e diretto a Roma è stato infatti dirottato in un aeroporto in Francia. I dettagli.

Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: aereo dirottato e panico a bordo

Continua purtroppo l’ondata di allarmi bomba sugli aerei che negli ultimi giorni sta colpendo l’Europa.

Un aereo di linea A320 in volo da Dublino, in Irlanda, e diretto Roma è stato infatti dirottato verso la base aerea di Évreux, in Normandia (Francia) a causa appunto di un allarme bomba a bordo del velivolo. A renderlo noto il governo francese all’emittente Bfmtv. Il volo è operato dalla compagnia aerea irlandese Aer Lingus e l’aereo era decollato alle 6.25 di questa mattina.

Dal sito Flight Radar, si può infatti vede il velivolo fare inversione di rotta sopra Essonne. L’aereo ha poi compiuto diversi giri prima di dirigersi a nord e poi di nuovo a sud, verso la base aerea della Normandia. Il volo stando alle ultime informazioni dovrebbe atterrare a breve.

Allarme bomba sugli aerei: i casi dei giorni scorsi

Come abbiamo visto questa mattina, giovedì 5 novembre 2026, c’è stato un altro allarme bomba su un aereo, in questo caso partito da Dublino e diretto in Italia, a Roma. Il velivolo è stato dirottato in Normandia. Nell’ultima settimana sono circa una decina i voli in Europa presi di mira da falsi allarmi bomba: quattro di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, uno da Lisbona a Roma, uno da Dublino a Roma e uno da Dublino a Sofia. Lo scorso martedì ad esempio l’allarme era scattato poco prima delle ore 09:00 con una mail anonima inviata alla società Adr che annunciava bombe su due voli Ryanair in arrivo da Lisbona e Dublino. Sono stati subito attivati i protocolli di sicurezza e si sono sollevati in volo anche due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare al fine di scortare il volo partito dalla capitale irlandese fino all’atterraggio all’aeroporto di Roma.