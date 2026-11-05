Durante il match disputato al Frost Bank Center, il giovane prodigio francese Victor Wembanyama ha scritto una pagina memorabile nella storia della NBA. Con 52 punti, 24 rimbalzi e otto stoppate, il centro dei San Antonio Spurs ha condotto la squadra a una vittoria di misura contro i Dallas Mavericks, 112-111, confermando la loro sesta striscia vincente.

Il dominio di Wembanyama nella prima metà del confronto

Fin dal rimbalzo iniziale, Wembanyama si è mostrato una presenza costante sotto canestro, realizzando otto dei primi dieci punti della squadra. Il primo quarto è terminato con 15 punti netti per il francese, mentre la sua capacità di penetrare e disegnare falli ha già prodotto numerose opportunità al tiro libero.

Nel primo tempo ha totalizzato 29 punti, 15 rimbalzi e cinque stoppate, dimostrando un impatto su più fronti.

Il record storico in una sola metà

Nel corso di appena 16 minuti e 37 secondi di gioco, Wembanyama ha superato il traguardo di almeno 25 punti, 10 rimbalzi e cinque stoppate in una singola metà, impresa non realizzata negli ultimi 30 stagioni della lega.

Ha inoltre trasformato tutti e 15 i suoi tiri liberi, dimostrando precisione anche sotto pressione.

Le oscillazioni del risultato e la risposta dei Mavericks

Il vantaggio dei Spurs è cresciuto a 19 punti all’inizio del terzo quarto, ma i Mavericks hanno reagito con una crescita costante, riducendo lo scarto a due punti con otto minuti e 17 secondi rimasti. Il fuoco di PJ Washington ha portato i dallasisti in vantaggio (103-100) grazie a un tiro da tre punti con 5 minuti e 38 secondi da chiudere.

Il finale è stato un susseguirsi di scambi: Naji Marshall ha pareggiato i conti a 111-111 con una triple a 1:41 dal termine, ma Wembanyama ha siglato la vittoria con il free throw decisivo a 24,2 secondi dalla fine. L’ultimo tentativo di Kyrie Irving, un salto di 15 piedi contestato, è finito nel vuoto con 2,5 secondi sul cronometro.

Altri protagonisti e dati di contesto

Accanto al fenomeno francese, la rosa dei Spurs ha apportato contributi minori: Dylan Harper ha confezionato 21 punti, Stephon Castle 17, e De’Aaron Fox 10. Tuttavia, la panchina ha mostrato una resa limitata, totalizzando solo 10 punti contro i 38 dei riserve di Dallas, che hanno incluso 22 punti da Marshall, 21 da Washington (con 10 rimbalzi) e 19 da Cooper Flagg (con 10 rimbalzi).

Il tiro da tre punti è stato l’unico punto dolente per San Antonio: 5 canestri su 36 tentativi (13%). Il tecnico Mitch Johnson ha celebrato il suo centesimo successo come allenatore, consegnando la palla di gioco a Wembanyama in segno di riconoscimento. Il francese, consapevole del suo potenziale, ha dichiarato: “I can still do more.” mentre Johnson ha aggiunto che la squadra sta “starting to play the brand of basketball we should.”