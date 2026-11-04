Jesus Owono rompe il silenzio dopo la morte di Jesus De Miguel, l’attaccante del Tenerife deceduto in seguito a un drammatico scontro di gioco durante la partita contro l’Andorra. Il portiere, finito al centro delle polemiche e degli insulti sui social, ha espresso il proprio dolore per la tragedia. Intanto, la polizia di Tenerife ha avviato un procedimento per omicidio colposo lieve per fare luce sull’accaduto.

L’indagine per omicidio colposo e le polemiche sui social dopo l’incidente mortale in campo

La vicenda ha assunto anche una dimensione giudiziaria. La polizia di Tenerife ha infatti avviato un procedimento per omicidio colposo lieve in relazione alla morte dell’attaccante, che aveva 30 anni. Secondo quanto riferito dai media spagnoli sulla base di fonti investigative, si tratterebbe di un passaggio previsto quando si verifica un decesso riconducibile a circostanze non naturali e sono necessari accertamenti sulle responsabilità.

L’incidente si era verificato nei minuti di recupero di una partita disputata sul campo del Tenerife, quando il risultato era fermo sul 2-2. Owono aveva abbandonato la propria area di rigore per intervenire su De Miguel, colpendolo al petto con una gamba alta mentre entrambi erano in movimento. L’attaccante aveva accusato un arresto cardiorespiratorio: nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari direttamente sul terreno di gioco e il successivo trasferimento urgente in ospedale, è morto il giorno seguente.

Sui social sono comparsi insulti e accuse pesanti, con alcuni utenti che hanno definito il portiere un «assassino» e «criminale», arrivando a chiedere l’esclusione definitiva dal calcio e conseguenze penali. Saranno le autorità competenti a ricostruire la dinamica e a valutare ogni eventuale responsabilità, mentre il caso seguirà anche il proprio percorso sul piano della giustizia sportiva.

Jesus Owono rompe il silenzio dopo la morte di De Miguel: «Provo un dolore immenso»

Dopo il drammatico incidente avvenuto durante la partita tra Tenerife e FC Andorra, Jesus Owono ha deciso di intervenire pubblicamente per esprimere il proprio dolore per la morte di Jesus De Miguel, attaccante del club spagnolo deceduto in ospedale per le conseguenze dello scontro di gioco. Il portiere dell’Andorra, protagonista dell’intervento che ha preceduto il malore fatale, ha affidato ai canali ufficiali della società un messaggio carico di sofferenza: «Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano».

Owono ha poi sottolineato di essere consapevole delle questioni che dovranno essere affrontate, ma di non riuscire, almeno per il momento, a concentrarsi su altro rispetto alla tragedia. «So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús», ha aggiunto.

Anche l’FC Andorra ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia del calciatore e al Tenerife, chiedendo «la massima sensibilità e rispetto». Prima della seduta di allenamento, la squadra si è fermata per ricordare De Miguel: «Oggi, prima di iniziare l’allenamento, ci siamo fermati per ricordare Jesús de Miguel ed esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia e a tutto il CD Tenerife. Riposa in pace, Jesús».

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