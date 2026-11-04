Il Masters 1000 di Parigi ha regalato una delle sorprese più avvincenti della stagione: Lorenzo Musetti ha superato Alexander Zverev, fresco di salto al primo posto del ranking ATP, con il punteggio di 7-6 (5), 6-2. Lo scontro è avvenuto mercoledì 4 novembre nella Défense Arena di Nanterre e si è protratto per un’ora e 42 minuti, dimostrando la capacità dell’azzurro di tornare al top dopo una stagione segnata da infortuni.

Risultato e svolgimento del match Musetti-Zverev

Il primo set è stato un duello serrato, caratterizzato da scambi lunghi e lunghe battute difensive. Entrambi i giocatori hanno difeso il proprio servizio con tenacia, portando il punteggio al tie-break. Qui Musetti ha saputo gestire meglio la pressione, chiudendo il tie-break 7-5 e conquistando il primo set.

Il secondo set, invece, ha visto l’italiano prendere il controllo assoluto del gioco, rompendo il servizio di Zverev più volte e chiudendo il parziale con un netto 6-2.

Primo set equilibrato e tie-break decisivo

Durante i primi nove giochi, il risultato è rimasto sul filo del rasoio, con entrambi gli atleti che hanno difeso il servizio al 100%.

Il punto cruciale è stato il tie-break, dove Musetti ha varcato la soglia dei 7 punti con un vantaggio di due, dimostrando una maggiore lucidità mentale rispetto al tedesco, che sembrava già in lieve affanno sia fisico che psicologico.

Secondo set dominato da Musetti

Nel secondo set, l’italiano ha cambiato ritmo, accelerando il gioco e cercando colpi più aggressivi. Ha rotto il servizio di Zverev quattro volte, consolidando il vantaggio con due break consecutivi. La resa di Zverev è peggiorata, con errori non forzati e segni di stanchezza, mentre Musetti ha continuato a sfruttare la propria cerniera di diritto, rendendo difficile per il campione tedesco recuperare.

Il percorso dei protagonisti al Masters 1000 di Parigi

Prima di affrontare lo zar numero uno del mondo, Musetti aveva già dimostrato carattere, superando Hubert Hurkacz al primo turno in due set decisi al tie-break. Zverev, invece, aveva beneficiato di un bye al primo turno, entrando direttamente nella seconda fase del torneo. Entrambi si erano preparati con partite importanti nei mesi precedenti, ma è la forma fisica del toscano a fare la differenza in questa serata.

Come seguire il match e la presenza di altri italiani

La trasmissione è stata curata da Sky Sport, con diretta in chiaro a partire dalle 13:30. Per chi preferisce lo streaming, il match è disponibile su SkyGo, NOW e TennisTV. Nella stessa giornata, altri tennisti italiani hanno avuto i loro momenti sotto i riflettori: Mattia Bellucci ha affrontato Arthur Rinderknech, mentre Matteo Berrettini ha sfidato il francese Ugo Humbert. Dopo la vittoria, Musetti avrà il compito di misurarsi con il giovane francese Luca van Assche negli ottavi di finale.