Mondo dello sport in lutto, addio Anna Mellano: morta a 17 anni dopo la malattia

Anna Mellano morta a 17 anni, il basket italiano piange la promessa del Basket Venaria: aveva giocato con le Nazionali Under 15 e Under 16.

Il basket italiano è in lutto per la morte di Anna Mellano, promessa del Basket Venaria scomparsa a soli 17 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La giovane aveva già vestito la maglia azzurra delle Nazionali Under 15 e Under 16, prima di essere costretta a interrompere la sua carriera sportiva. Numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare il suo talento, il coraggio e la passione per la pallacanestro.

Dalla Nazionale Under 15 alla convocazione in Under 16: la breve carriera di Anna Mellano

Cresciuta sportivamente nel Basket Venaria, società nella quale si era formata sotto la guida di Teo Mitton, Anna aveva già raggiunto importanti traguardi con le selezioni giovanili italiane. Nel luglio 2024 aveva partecipato al Torneo dell’Amicizia di Varese con la Nazionale Under 15, distinguendosi per le sue qualità, fino a ricevere la convocazione nella formazione Under 16 guidata dal commissario tecnico Lucchesi.

La malattia aveva poi interrotto bruscamente il suo percorso.

Il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci, ha espresso le proprie condoglianze ai genitori Danilo e Marta e alla società sportiva, sottolineando il vuoto lasciato dalla ragazza: «Ad Anna, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di compagne, allenatori e tifosi, l’amorevole abbraccio di tutto il basket italiano».

Anche il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, ha manifestato il proprio dolore: «Sono senza fiato», ha scritto, ricordando una giovane con «tanti sogni e una grande passione per la pallacanestro».

Tra i messaggi di vicinanza è arrivato anche quello del Derthona, squadra avversaria, che ha voluto renderle omaggio con parole cariche di affetto: «Il basket perde una stella, ma il tuo esempio di coraggio resterà impresso nel cuore di tutto il nostro mondo».

Mondo dello sport in lutto, addio Anna Mellano: morta a 17 anni dopo la malattia

Il basket italiano piange la scomparsa di Anna Mellano, giovane cestista di 17 anni e talento del Basket Venaria, in provincia di Torino. La ragazza, classe 2009, è morta dopo aver lottato contro una grave malattia, che l’aveva costretta ad abbandonare la pallacanestro nonostante le importanti prospettive sportive. A comunicarne la morte è stata la Federbasket, che ha ricordato il coraggio dimostrato dalla giovane durante la sua battaglia: «A portarla via un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet».

Le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. La notizia ha suscitato profonda commozione tra chi l’aveva conosciuta e nel mondo della pallacanestro, che perde una giovane atleta con ancora tanti sogni da realizzare.

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