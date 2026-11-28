E' venuta a mancare dopo aver lottato contro una malattia, aveva 64 anni ed ha contribuito al podio della categoria ai campionati mondiali.

Il mondo dello sport italiano è in lutto, una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire è purtroppo arrivata, dopo aver lottato contro la malattia che l’attanagliava la famosa allenatrice non ce l’ha fatta. Parte importante del movimento di promozione del suo sport nel paese aveva avvicinato molte nuove leve alla pratica dell’attività sportiva dove il nostro paese gode di ampio riconoscimento.

Lutto nella Sport, la carriera di Laura De Renzis, da atleta a allenatrice

Il nuoto azzurro perde una delle sue maggiori figure, l’allenatrice aveva iniziato sin da giovanissima la sua carriera agonistica, il primo titolo italiano all’età di 25 anni, nel 2000 sceglie di mettersi a bordo vasca e di intraprendere il percorso tecnico.

Prima guida società sportive impegnate nei campionati italiani, come la Villa Flaminia SC e la Roma Nuoto, vincendo un totale di 21 titoli nazionali assoluti, nel 2000 però avviene il grande passaggio, diviene infatti commissario tecnico della nazionale, incarico che la porta ad ottenere fama grazie agli ottimi risultati raggiunti.

L’impegno con la nazionale azzurra le valse nel 2025 l’incarico di vice direttrice tecnica della World Acquatics, il massimo organigramma di nuoto mondiale, consolidandola di fatto come una delle maggiori esperte della categoria a livello mondiale.

Lutto nello sport, muore Laura De Renzis a 64 anni, il ricordo nel nuoto italiano

Il mondo del nuoto azzurro si è stretto attorno alla famiglia della donna, in particolare sono arrivati messaggi di ricordo e affetto dalle maggiori figure nell’ambiente, iniziando dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli – “Perdiamo una colonna del nostro movimento, una professionista esemplare e un punto di riferimento assoluto per il nuoto artistico italiano e mondiale, che ha dedicato l’intera esistenza allo sport con passione, rigore e rara signorilità”.

Anche il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio ha voluto ricordarla, come riporta il Corriere della Sera : “protagonista indimenticabile, che ha contribuito a promuovere il nuoto sincronizzato e l’eccellenza dello sport italiano nel mondo con un esempio diventato storia, un’eredità da valorizzare per alimentarne la memoria e ispirare le nuove generazioni”.

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha voluto dedicarle un pensiero tramite la piattaforma social X – “Laura De Renzis è volata in cielo lasciandoci con il cuore infranto. Lo sport italiano e, in particolare, la famiglia del nuoto hanno perso un punto di riferimento, quella del “sincronizzato” molto di più. Noi che continueremo a volerle bene ricorderemo sempre la meravigliosa, appassionata e generosa persona che è sempre stata“.