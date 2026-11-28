Violenza di genere tra cronaca e arte: iniziative a Castel di Casio e Lucca

Violenza di genere tra cronaca e arte: iniziative a Castel di Casio e Lucca

Arte nello spazio pubblico, studenti e istituzioni unite contro la violenza sulle donne

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’arte è entrata nelle strade e nelle scuole con due iniziative distinte: un progetto itinerante a Castel di Casio e una mostra di opere realizzate dagli studenti a Lucca.

You Are Mine a Castel di Casio

Il Comune di Castel di Casio presenta You Are Mine, progetto dell’artista bolognese Daniela Comani, il cui titolo si traduce in “Mi appartieni”.

Comani, nata a Bologna nel 1965, lavora dagli anni Novanta su identità, linguaggio, memoria e ruoli di genere con testi, immagini, fotografie e installazioni. Attualmente è protagonista anche al Museo Novecento di Firenze.

L’opera punta a ribaltare i codici della cronaca nera e del femminicidio attraverso l’inversione dei ruoli e del punto di vista. Presentata per la prima volta nel 2022, fa parte di un percorso che include anche Sono stata io.

Diario 1900-1999 e Un matrimonio felice.

L’iniziativa parte alle 10.30 dal parcheggio della stazione e prosegue lungo l’asse stradale verso Porretta Terme, con un circuito itinerante di manifesti ideati per l’occasione. Alle 11, al Centro Socio-Culturale Ambulatoriale di via Buferla, in località Berzantina, è previsto un dibattito con Maria Rosa Cuccitto della Galleria Studio G7 di Bologna, Chelidonia Sbaraglia di MondoDonna Onlus, Valeria Arbizzani de L’Isola che C’è e l’associazione Sedimenta.

Le 34 opere del liceo Passaglia a Lucca

A Lucca, prefettura, Comune, Ufficio scolastico e Arma dei Carabinieri hanno tagliato il nastro all’ingresso del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, davanti a un centinaio di studenti. Le istituzioni hanno inaugurato le 34 opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Passaglia dedicate al tema della violenza di genere.

Il prefetto Cristina Favilli, davanti a decine e decine di studenti, ha invitato le ragazze a non farsi condizionare dagli stereotipi. Ha detto: “Non vi fate mai costringere da nessun tipo di stereotipo” e ha aggiunto che nessuno deve “rinchiudere in una gabbia” le giovani donne.

Il progetto è promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri di Lucca in collaborazione con il liceo artistico. Sono intervenuti anche Silvia Granucci dell’Ufficio scolastico territoriale, l’assessore all’Istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, il comandante provinciale Michele Lastella e la dirigente scolastica Gerardina Attanasio.

Il teatro e il linguaggio contro la violenza

Lo spettacolo L’Alfabeto Nuovo di Teatro Trebbo, dall’idea di Federica Bognetti, immagina tre archeologhe del futuro che studiano reperti sui femminicidi di oggi. Secondo la produzione, il patriarcato è responsabile dell’uccisione di 1 donna ogni 3 giorni per mano maschile, nella maggior parte dei casi compagni o mariti.

Lo spettacolo ricorda che il termine femminicidio è stato usato per la prima volta nel 1976 dalla criminologa Diana Russell. L’anteprima si terrà venerdì 11 dicembre alle 20.30 presso l’Auditorium Stefano Cerri, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.