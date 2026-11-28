Una chiamata di servizio per un’operazione di custodia cautelare, gli agenti di Polizia che si recano sul posto, improvvisamente si trovano nel bel mezzo di un conflitto a fuoco, riescono a cavarsela ma al momento di contare i malviventi presenti uno non risulta, era il “pezzo grosso” che da anni fa perdere le proprie tracce senza mai di fatto essere stato arrestato.
La sparatoria tra agenti e ricercati in Veneto, cosa è accaduto
L’evento è avvenuto nella giornata di ieri, i poliziotti si sono recati in un casolare nell’entroterra veneto, per la precisione a San Pietro a Cavarnzere, paesino in provincia di Venezia, qui infatti avrebbero dovuto eseguire un procedimento di custodia cautelare nei confronti di un detenuto ai domiciliari.
Una volta sul posto però è iniziato un conflitto a fuoco che ha coinvolto gli agenti, che prontamente hanno risposto ai colpi dei malviventi, la sparatoria si è conclusa con una vittima, la persona destinataria del procedimento di custodia, arrestato un secondo malvivente ma nella casa ve n’erano tre.
Il terzo infatti è riuscito a scappare, indossava solo indumenti intimi e ha ancora indosso il braccialetto elettronico, le condizioni rigide della stagione invernale non lo posizionano certamente in vantaggio ma non è da escludere che possa aver trovato riparo da persone di fiducia.
Sparatoria tra agenti e ricercati, chi è Ervis Murra, il latitante fuggito
La persona che è riuscita a dileguarsi dagli agenti è Ervis Murra, un latitante di origine albanese di 37 anni. Noto alle forze dell’ordine sia albanesi che italiane, deve scontare 7 anni di reclusione per rapina ma è sempre riuscito a non farsi prendere.
Il suo arrivo in Veneto risale all’estate del 2025, come riporta Open.online, quando si trovava a Napoli e durante un controllo degli agenti che erano sulle sue tracce da 3 anni, riuscì a divincolarsi di fatto non facendosi più trovare, la sparizione lo avrebbe portato in Veneto dove infatti è stato trovato ieri, ora però è scappato nuovamente e non si sa dove abbia intenzione di scappare.