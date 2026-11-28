Gli agenti erano arrivati in un casolare in provincia di Venezia per un arresto e si son trovati nel mezzo di una sparatoria, il conflitto a fuoco ha portato anche ad una vittima.

Una chiamata di servizio per un’operazione di custodia cautelare, gli agenti di Polizia che si recano sul posto, improvvisamente si trovano nel bel mezzo di un conflitto a fuoco, riescono a cavarsela ma al momento di contare i malviventi presenti uno non risulta, era il “pezzo grosso” che da anni fa perdere le proprie tracce senza mai di fatto essere stato arrestato.

La sparatoria tra agenti e ricercati in Veneto, cosa è accaduto

L’evento è avvenuto nella giornata di ieri, i poliziotti si sono recati in un casolare nell’entroterra veneto, per la precisione a San Pietro a Cavarnzere, paesino in provincia di Venezia, qui infatti avrebbero dovuto eseguire un procedimento di custodia cautelare nei confronti di un detenuto ai domiciliari.

Una volta sul posto però è iniziato un conflitto a fuoco che ha coinvolto gli agenti, che prontamente hanno risposto ai colpi dei malviventi, la sparatoria si è conclusa con una vittima, la persona destinataria del procedimento di custodia, arrestato un secondo malvivente ma nella casa ve n’erano tre.

Il terzo infatti è riuscito a scappare, indossava solo indumenti intimi e ha ancora indosso il braccialetto elettronico, le condizioni rigide della stagione invernale non lo posizionano certamente in vantaggio ma non è da escludere che possa aver trovato riparo da persone di fiducia.

Sparatoria tra agenti e ricercati, chi è Ervis Murra, il latitante fuggito

La persona che è riuscita a dileguarsi dagli agenti è Ervis Murra, un latitante di origine albanese di 37 anni. Noto alle forze dell’ordine sia albanesi che italiane, deve scontare 7 anni di reclusione per rapina ma è sempre riuscito a non farsi prendere.

Il suo arrivo in Veneto risale all’estate del 2025, come riporta Open.online, quando si trovava a Napoli e durante un controllo degli agenti che erano sulle sue tracce da 3 anni, riuscì a divincolarsi di fatto non facendosi più trovare, la sparizione lo avrebbe portato in Veneto dove infatti è stato trovato ieri, ora però è scappato nuovamente e non si sa dove abbia intenzione di scappare.