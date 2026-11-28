Un giovane si reca in un bar, un momento di pace e tranquillità sconvolto dall’ingresso di quattro malviventi che lo puntano e lo minacciano, attimi di paura che cambiano quanto stava accadendo e lo ritrovano a fronteggiarli, sceglie di assecondare le loro richeste pur di uscire da quell’incubo, incubo che ora ha avuto finalmente l’epilogo che egli sperava di vedere da tanto tempo.

Giovane minacciato di morte, rapinato e spogliato, i fatti avvenuti l’11 settembre

I fatti che hanno portato alla ribalta questo caso si sono verificati lo scorso 11 settembre nel quartiere Centocelle di Roma, nel locale si trovava un ragazzo di origine peruviana che è stato aggredito da quattro persone, l’età dei malviventi varia dai 23 ai 60 anni, tre di loro sono anch’essi del Perù, la quarta è di origine messicana.

Puntano il giovane, lo aggrediscono a calci e pugni, lo costringono a spogliarsi e gli portano via tutto, dai vestiti al borsello passando naturlamente per lo smartphone. Il giovane ancora sotto shock trova la forza di denunciare il tutto ai Carabinieri che immediatamente si mettono sulle tracce dei rapinatori.

Giovane rapinato e minacciato al bar, arrestati i 4 colpevoli

A distanza di quasi tre mesi dall’episodio, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare ed arrestare i quattro malviventi colpevoli della rapina e delle minacce di morte, si tratta di persone già note alle forze dell’ordine perché autori di vari precedenti.

In riferimento a questo caso, come riporta Fanpage, sono colpevoli di reati come violenza privata e rapina in concorso, ora tutti e quattro sono stati portati nel carcere di Regina Coeli dove l’autorità giudiziaria valuterà la loro posizione tramite un procedimento.

Per la giovane vittima, un ragazzo di 28 anni, si è chiuso un triste capitolo che lo ha fatto certamente stare in ansia per due mesi in attesa che venissero trovati, va dato tuttavia merito a lui per aver avuto la prontezza di denunciare.