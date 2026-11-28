Il caso di cronaca legato alla Famiglia nel Bosco si arricchisce di un nuovo capitolo, stavolta non riguarda direttamente la famiglia, quanto più una figura coinvolta nel caso e che lavorava a stretto contatto con i bambini che si trovano ancora nella struttura protetta a Vasto, in attesa del tanto sperato ricongiungimento con i genitori.

Famiglia nel bosco, sospesa l’assistente sociale per 70 giorni

L’assistente sociale che seguiva il caso de “La Famiglia nel bosco”, così è stata soprannominata la figlia Birmingham-Trevallion dalla stampa italiana, è stata sospesa. La decisione è arrivata dall’Ordine degli assistenti sociali della regione Abruzzo, come provvedimento immediatamente esecutivo.

Il futuro dell’assistente sociale nel caso dipenderà dal ricorso che presenterà contro la sospensione e dalla volontà del suo datore di lavoro.

L’avvocato dell’assistente sociale, Luca Bauccio, ha spiegato come intende operare partendo dall’archiviazione effettuata dal Consiglio di Disciplina di alcuni esposti, in partcolare delle parti dove si deducevano comportamenti a danno della famiglia, privi di imparzialità e non professionali. L’archiviazione ha comportato il riconoscimento dell’imparzialità della Dott.ssa.

Famiglia nel bosco, perché l’assistente sociale ha ricevuto la sospensione

Entrando nel merito della vicenda si scopre che la Dott.ssa Veruska D’Angelo è stata sospesa per aver presumibilmente violato 6 articoli del Codice deontologico, alcuni relativi al suo operato professionale, il Consiglio però ha ritenuto corretto procedere solo per tre dei 6 articoli.

La prima sanzione pari a 10 giorni è arrivata, come riporta Fanpage, per contrasto ai doveri di riservatezza e segreto d’ufficio nei rapporti con i media, 30 giorni per la mancata richiesta di essere sollevata dall’incarico, le motivazioni erano il grave deterioramento e la mancanza di fiducia del nucleo familiare di riferimento. Altri 30 giorni per “utilizzo improprio e reiterato del titolo di Assistente Sociale e Specialista su atti ufficiali senza essere iscritta alla sezione A dell’albo.

E’ stata giudicata non colpevole in riferimento all’esposto del precedente avvocato di famiglia, Marco Femminella. Il consiglio di Disciplina l’ha reputata imparziale nei confronti di Catherine, con riferimento all’ordine di allontanamento da parte del tribunale dei minorenni, datato 13 novembre 2025, di cui decise autonomamente di non escludere la madre dalla casa famiglia, difatti Catherine vi rimase sino a marzo di quest’anno.

Gli articoli violati sono quindi: il 37, il 53 e il 71, sono stati esclusi l’8, il 9 ed il 10, inizialmente considerati meritevoli di sospensione.