Domenica 29 novembre la Spagna torna alle urne per rinnovare il Parlamento. Oltre 38 milioni di elettori sono chiamati al voto nelle elezioni politiche anticipate convocate dal premier Pedro Sanchez lo scorso 5 ottobre, con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura.

Lo sfidante del leader socialista è Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partito popolare (Pp), che potrebbe riportare la destra al governo dopo oltre otto anni.

Il risultato dipenderà però anche da Vox, la formazione di estrema destra guidata da Santiago Abascal, in forte crescita rispetto al 2023.

Perché la legislatura si è chiusa in anticipo

La bocciatura in Parlamento delle misure del governo contro l’emergenza abitativa ha fatto cadere la legislatura. L’aumento dei prezzi di case e affitti ha portato a manifestazioni in diverse città, mettendo sotto pressione l’esecutivo socialista, nonostante i risultati economici positivi del Paese.

Sul governo hanno pesato anche le inchieste giudiziarie per corruzione che hanno coinvolto esponenti socialisti, oltre alle difficoltà di tenere insieme una maggioranza eterogenea, condizionata dalle richieste dei partiti indipendentisti catalani.

Sanchez e Feijoo: il percorso dei due candidati

Pedro Sanchez, 54 anni, guida il governo dal giugno del 2018, quando arrivò al potere con la mozione di sfiducia contro l’allora premier Mariano Rajoy.

Il leader del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) punta al quarto mandato, rivendicando crescita economica, aumento del salario minimo, welfare e diritti civili. In politica estera si è distinto per le critiche a Donald Trump e al governo israeliano di Benjamin Netanyahu.

Alberto Nunez Feijoo, 65 anni, è presidente del Partito popolare dal 2022 e in precedenza è stato governatore della Galizia dal 2009 al 2022. Nel luglio 2023 il suo partito è arrivato primo alle elezioni, senza però ottenere la fiducia del Parlamento. Sanchez, arrivato secondo, riuscì invece a costruire una maggioranza con le altre forze di sinistra, i partiti regionalisti e gli indipendentisti.

Feijoo promette la riduzione delle tasse, una stretta sull’immigrazione irregolare e il rilancio degli investimenti. Durante l’ultimo confronto televisivo tra i candidati ha dichiarato: “La Spagna ha bisogno di risposte, verità e buona gestione”.

Casa, fisco e immigrazione: le proposte

L’emergenza abitativa è stato uno dei temi centrali della campagna. Il programma socialista prevede la costruzione di 100mila abitazioni pubbliche a prezzi accessibili e prestiti senza interessi fino a 50mila euro per la prima casa. I Popolari promettono un milione di abitazioni e l’abrogazione della legge che disciplina i prezzi degli affitti.

Sul fisco, Feijoo propone di ridurre le imposte sui redditi medio-bassi e sulle imprese, mentre Sanchez vuole rafforzare la tassazione dei grandi patrimoni e delle multinazionali tecnologiche. Sull’immigrazione, il Psoe intende ampliare i canali di ingresso legale, il Pp propone quote per i lavoratori stranieri e rimpatri più rapidi, mentre Vox chiede una stretta più radicale e ha inserito la “remigrazione” tra i punti della campagna.

I sondaggi e il ruolo di Vox

La maggior parte delle rilevazioni indica un vantaggio complessivo del blocco di destra, anche se il distacco tra Popolari e Socialisti si è ridotto nel corso della campagna. Secondo la media dei sondaggi elaborata da El Pais e aggiornata al 23 novembre, il Pp otterrebbe il 31,4 per cento, il Psoe il 29,1 per cento e Vox il 17,9 per cento.

L’ultima rilevazione di 40dB per El Pais e Cadena Ser prevede una maggioranza di 187 deputati per il blocco di destra, undici in più della soglia della maggioranza assoluta. Il sondaggio del Cis, istituto pubblico, è in controtendenza: attribuisce ai socialisti il 34,4 per cento, contro il 24,7 per cento dei Popolari e il 15,6 per cento di Vox. Sarà importante anche il risultato del Frente Amplio, guidato dall’ex sindaca di Barcellona Ada Colau.

Come si vota e come si forma il governo

Le urne saranno aperte dalle 9 alle 20, ora locale. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, con i primi risultati ufficiali attesi intorno alle 21.

Gli spagnoli non eleggono direttamente il capo del governo. Dopo il voto, re Felipe VI avvierà le consultazioni con le forze politiche per individuare un candidato. Per ottenere la fiducia del Congresso serve la maggioranza assoluta alla prima votazione oppure la maggioranza semplice in una seconda votazione, a distanza di 48 ore. Come nel 2023, arrivare primi potrebbe non bastare per governare.