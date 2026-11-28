Domenica la Spagna va alle urne per elezioni politiche anticipate. Il voto potrebbe spostare il Paese a destra dopo otto anni di governo socialista guidato da Pedro Sánchez. Secondo i sondaggi il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo è in vantaggio, e potrebbe governare con l’appoggio del partito di estrema destra Vox, guidato da Santiago Abascal.

Una campagna che richiama la guerra civile

Novant’anni dopo l’inizio della guerra civile, la campagna elettorale riprende il linguaggio di quel conflitto. Sánchez ha guidato i comizi con il grido “¡No pasarán!”, lo slogan delle forze di sinistra che resistettero all’assedio di Madrid condotto dalle truppe di Francisco Franco durato tre anni.

Abascal e Isabel Díaz Ayuso, presidente regionale di Madrid del PP, hanno a loro volta definito gli avversari di sinistra “Frente Popular”, la coalizione che governava la Spagna alla vigilia della guerra civile.

Vox e la possibile svolta

Secondo Paco Camas, direttore della ricerca di Ipsos in Spagna, l’affluenza potrebbe raggiungere il 75%, un livello record.

Vox è dato terzo con circa il 18%. Nel 2023 il partito aveva ottenuto 33 dei 350 seggi del Congresso e ora punta a raddoppiarli. Abascal ha definito il voto “l’ultima possibilità della Spagna di tornare ad essere Spagna”, e ha sostenuto che il Paese debba difendersi da un governo che vuole sottrarre pace, prosperità e libertà.

Un governo PP-Vox sarebbe il primo con l’estrema destra al potere dalla fine della dittatura di Franco nel 1975. Il partito è una formazione relativamente recente nel Parlamento spagnolo, entrato nel 2019, ma punta ad avere un ruolo di collegamento tra la destra europea e alleati in altri Paesi.

Paesi Baschi e Catalogna

Il voto potrebbe cambiare anche gli equilibri nella regione dei Paesi Baschi, dove la coalizione indipendentista di sinistra EH Bildu è data in forte crescita. Gorka Elejabarrieta, deputato di Bildu candidato in Gipuzkoa, ha dichiarato: “La maggioranza dei Paesi Baschi è socialmente progressista e sovranista.”

In Catalogna, il ritorno di un governo di destra potrebbe riportare al centro il tema dell’indipendenza. Carles Puigdemont ha annunciato il rientro dopo quasi un decennio di esilio in Belgio. Francesc-Marc Álvaro, candidato al Senato per Esquerra Republicana de Catalunya, ha affermato: “Sono certi che taglieranno i nostri poteri di autogoverno e interverranno nella società catalana in modo molto pesante.”