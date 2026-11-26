Giorgia Meloni è voluta intervenire relativamente alla vicenda De Gennaro, in particolare la Premier ha commentato quanto emerso dalle lettere scritte dall’ex capo della Polizia di Stato che hanno turbato molto sia l’opinione pubblica che chi in questi anni si è occupato della gestione degli ultimi sviluppi del caso perché le parole utilizzate sono molto forti e puntano verso personalità conosciute dallo stesso De Gennaro.

Giorgia Meloni e De Gennaro, shock della Premier per contenuto lettere

La vicenda di Gianni De Gennaro ha colpito anche la politica italiana, ne ha parlato Giorgia Meloni a margine di un intervento al consiglio europeo in programma a Bruxelles.

“Sono scioccata. Penso sia una questione che ha scioccato tutti. Anche me.

” così ha commentato la Premier mostrando come la vicenda sia andata oltre le semplice parole di circostanza appena appresa la notizia.

In particolare si concentra su quello che c’è da fare oggi, aiutare le procure coinvolte per fare chiarezza, dividersi in tifoserie non aiuta, commenta, bisogna dipanare la nebbia attorno alla strage di via d’Amelio”.

Giorgia Meloni, il commento suo funerali dell’ex capo di Polizia

Al termine del suo intervento è stata incalzata dai giornalisti presenti che le hanno chiesto se riuscisse ad essere presente ai funerali di De Gennaro.

“Non vi so ancora rispondere ma mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Da qui a lunedì cerco di capire come si può – e se – incastrare con la mia agenda“, queste le parole di Meloni come riporta Leggo.it.

C’è ancora incertezza rispetto alla presenza di Meloni ai funerali che si terranno il prossimo lunedì, 30 novembre, alle ore 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Non saranno esequie considerate di Stato ma vedranno una presenza importante delle istituzioni. Attesi oltre a Mantovano anche Crosetto e Mattarella.