Al Parlamento europeo di Strasburgo Roberto Vannacc i ha esordito intonando “Jingle Bells” durante il dibattito sulla guerra in Ucraina. Nel mirino Ursula Von Der Leyen. Tutti i dettagli di quanto accaduto.

Vannacci canta “Jingle Bells” contro Von Der Leyen: è caos a Strasburgo

Al Parlamento europeo di Strasburgo l’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha esordito in modo insolito, ovvero cantando la classica canzone natalizia “Jingle Bells“: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way”, durante il dibattito sull’Ucraina.

Il suo è sembrato un attacco nei confronti di Ursula Von Der Leyen. Ma ecco le parole di Vannacci: “È Natale e sotto l’albero frau von der Leyen, che oggi miracolosamente è qua con noi, infiocchetta il regalo da 45 miliardi di euro per l’Ucraina. Non bastavano i 90 miliardi che le abbiamo regalato pochi mesi fa, lei emette bond e poi il conto salato lo pagano gli italiani e gli europei, beffati e contenti.

E cosa fa Kiev? Con questi soldi prima ci porta la guerra sotto casa nel Mediterraneo e poi iscrive i nomi di politici come me e di altri colleghi qua nell’Aula sulle sue liste di proscrizione stile Gestapo”.

Vannacci a Strasburgo contro Von Der Leyen: “E’ troppo impegnata a infiocchettare regali”

Come abbiamo appena visto, al Parlamento europeo di Strasburgo, Roberto Vannacci ha aperto il discorso cantando “Jingle Bells” nel corso del dibattito sulla guerra in Ucraina, e andando quindi contro Ursula Von Der Leyen.

Ma ecco cosa ha detto ancora: “Strano che una Commissione europea che è così solerte nel censurare quella che viene chiamata la propaganda russa, taccia invece miserabilmente di fronte a queste pratiche da polizia segreta. E intanto Trump, Xi Jinping e Putin si spartiscono il mondo. Frau von der Leyen guarda dalla finestra. D’altra parte lei è troppo impegnata a infiocchettare regali. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.”