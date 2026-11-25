"Sono pronto", la decisione inaspettata di Beppe Grillo: è la prima volta

"Sono pronto", la decisione inaspettata di Beppe Grillo: è la prima volta

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, starebbe pensando di candidarsi alle elezioni politiche: per lui sarebbe la prima volta.

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, starebbe pensando di candidarsi alle elezioni politiche: per lui sarebbe la prima volta. Ecco tutti i dettagli.

Beppee Grillo pronto candidarsi alle prossime elezioni politiche? Sarebbe la prima volta

C’è grande attesa per le prossime elezioni politiche ma intanto il Corriere della Sera ha lanciato una clamorosa indiscrezione, ovvero il fatto che Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, starebbe pensando di candidarsi: per lui sarebbe la prima volta.

Secondo infatti un retroscena riportato dal Corriere, che ha raccolto quanto trapela tra collaboratori, amici e potenziali alleati, Grillo starebbe valutando in modo serio l’idea di esporsi in prima persona, affrontando così la sfida del voto con un progetto costruito attorno ai più giovani. A “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio, Beppe Grillo aveva lasciato intendere che il perno della sua riflessione ruoterebbe attorno alla creazione di una lista under 25, all’interno della quale il fondatore del M5s immagina per sé il ruolo di mentore e punto di riferimento.

Beppe Grillo pensa di candidarsi alle elezioni politiche?

Come detto Beppe Grillo starebbe valutando di esporsi in prima persona, con le indiscrezioni raccolte negli ambienti più vicini all’ex comico che lasciano intendere che il fondatore del Movimento 5 Stelle sarebbe disposto a tornare sulle piazze per una serie di comizi (cosa che non accade dal 2014) e che starebbe anche valutando u na propria candidatura.

A “Che Tempo Che Fa”, Beppe Grillo ha rivendicato la propria presenza e il proprio peso politico, asserendo anche di non essere mai andato via e asserendo anche di essere “no dei pochi che può cambiare l’Italia“. C’è chi ha scambiato questa affermazione per una battuta, ma c’è anche chi invece pensa che il fondatore del Movimento 5 Stelle stia davvero pensando di tornare in pista in prima persona. Se ne saprà di più più avanti.