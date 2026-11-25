Manovra 2027, Meloni incontra sindaci e rappresentanti delle Province e poi riunisce Salvini, Tajani e Lupi: sul tavolo sanità, pensioni, Superbonus e sostegni alle famiglie.

La Manovra 2027 resta al centro del confronto politico, tra le richieste avanzate dagli enti locali e le trattative interne alla maggioranza per definire le modifiche alla Legge di Bilancio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti dei Comuni, aprendo alla possibilità di approfondire alcune delle loro proposte, per poi riunire in serata i leader degli alleati Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

Due appuntamenti con l’obiettivo di fare il punto sulle risorse disponibili e sui principali nodi ancora da sciogliere, dalla sanità alle pensioni, passando per il Superbonus e il sostegno alle famiglie.

Manovra 2027, Meloni incontra i sindaci: apertura su affitti, trasporti e fondi per gli studenti disabili

La Legge di Bilancio 2027 entra in una fase decisiva, tra il confronto con gli enti locali e le trattative all’interno della maggioranza.

Nel corso della riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i rappresentanti dei Comuni, manifestando la disponibilità del governo ad approfondire alcune delle principali richieste avanzate dai territori. Al centro del confronto il sostegno agli affitti, l’aumento dei costi energetici che grava sul trasporto pubblico locale e le risorse per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità.

Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza del confronto: «Ci siamo confrontati entrando nel merito delle questioni che sono a cuore dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo in un momento di reale difficoltà». Secondo quanto riferito, Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbero mostrato aperture su diversi dossier, pur considerando i limiti delle risorse disponibili. L’Anci ha chiesto inoltre di rafforzare il finanziamento del welfare comunale, sostenere gli investimenti degli enti locali e migliorare il coordinamento tra forze dell’ordine e polizie municipali per la sicurezza urbana.

Tra gli argomenti affrontati anche il possibile condono edilizio. Manfredi ha preferito non anticipare giudizi prima di conoscere i dettagli delle proposte: «Sul condono ne ho sentite talmente tante… La nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale». Il presidente dell’Anci ha poi precisato: «Non possiamo far ricadere sui comuni problemi che sono decennali e non hanno trovato una risposta nelle procedure fino a oggi obbligate».

Soddisfazione per il confronto è stata espressa anche dal presidente dell’Upi, Enzo Lattuca, che ha comunque ricordato come restino attese risposte importanti nella Manovra e nei prossimi mesi. Palazzo Chigi ha definito la riunione «in un clima proficuo e costruttivo», assicurando che il dialogo proseguirà nel rispetto delle rispettive competenze.

Vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi: sanità, pensioni e Superbonus tra i nodi da sciogliere

Parallelamente al confronto con i Comuni, proseguono le trattative nella maggioranza per trovare un’intesa sulle modifiche alla Manovra. In serata si è svolto un nuovo vertice in videoconferenza tra Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Sul tavolo le migliaia di emendamenti presentati dalla maggioranza e alcune questioni ancora aperte: finanziamenti alla sanità, rivalutazione delle pensioni e crediti del Superbonus. Per questi ultimi, pari a 18,5 miliardi di euro, si valuta anche l’ipotesi di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di spalmatura. Resta da affrontare anche la questione del condono edilizio del 2003 in Campania, insieme alla possibile regolarizzazione di alcune difformità minori.

Al termine della riunione, Salvini ha parlato di un confronto «molto produttivo, con al centro lavoro, previdenza e pensioni». Il leader della Lega ha confermato che si stanno cercando ulteriori coperture per rafforzare gli interventi sulla sanità: «Si stanno cercando altre risorse in più sulla sanità e sulla salute, nonostante sia già al massimo storico». Sulle pensioni, invece, ha spiegato che il governo sta lavorando per «alzare la soglia della rivalutazione totale» al 100%. Un nuovo incontro tra i leader dovrebbe tenersi all’inizio della prossima settimana per cercare un’intesa definitiva.

Bonus, stipendi e aiuti alle famiglie: tutte le misure annunciate da Meloni nella Manovra 2027

Nel frattempo, Meloni ha illustrato sui social alcune delle misure previste dalla Manovra, soffermandosi su stipendi, giovani e sostegno alle famiglie. Per il 2027 viene confermata la tassazione al 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e quella all’1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro. Per i lavoratori del settore privato under 30, nati dal 1998 in poi e con un reddito annuo fino a 28.000 euro, è prevista inoltre un’aliquota dell’1% sugli aumenti di stipendio fino a 2.500 euro rispetto all’anno precedente. Per spiegare il funzionamento della misura, la premier ha fatto l’esempio di un giovane il cui stipendio passa da 22.000 a 24.500 euro: «Su quei 2.500 euro in più paghi 25 euro di tasse, invece degli oltre 600 euro che avresti pagato senza questa norma». Sale inoltre a 2.000 euro il tetto dei fringe benefit per gli under 31 e per i lavoratori con figli. Tra le spese rimborsabili figurano bollette, affitto e interessi sul mutuo.

Un altro capitolo riguarda il sostegno alla maternità e alla genitorialità. Il bonus mamme salirà a 100 euro al mese, fino a un massimo di 1.200 euro all’anno, diventando permanente e senza tassazione. Il beneficio sarà destinato alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro. Previsto anche il potenziamento del congedo parentale retribuito all’80%: i mesi saliranno da tre a quattro per tutti, a cinque per il secondo figlio e a sei dal terzo in poi. Per i genitori autonomi è previsto un contributo fino a 500 euro mensili per le spese di nido o babysitter, per un massimo di tre mesi e in alternativa all’indennità di congedo parentale. Le famiglie con almeno quattro figli, di cui uno minorenne, potranno inoltre ottenere un rimborso fino a 385 euro per il bollo di un’auto da sei a nove posti.

Infine, il governo ha annunciato un emendamento per estendere alle Regioni del Centro-Nord il modello della Zes unica, già sperimentato nel Mezzogiorno. L’obiettivo è semplificare le procedure amministrative e autorizzative, riducendo i tempi necessari per avviare investimenti e attività imprenditoriali. Meloni ha rivendicato i risultati ottenuti al Sud, parlando di un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro. L’intervento punta a favorire il sistema produttivo attraverso meno burocrazia e procedure più rapide.