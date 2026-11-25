Mercoledì 25 novembre, alle ore 10.00, le sale di Palazzo Cosentini a Feroleto Antico ospitano l’inaugurazione della mostra personale “Margheritella. Storie di donne, memoria e riscatto” dell’artista Pina Cerchiaro. L’iniziativa si colloca nel contesto della Giornata internazionale del 25 novembre, proponendo un percorso espositivo che fonde espressione artistica contemporanea, tradizione tessile e riflessione sociale.

La figura di Margheritella tra storia e attualità

Il cuore narrativo della mostra ruota attorno alla figura di Margheritella, protagonista di un’antica vicenda radicata nella memoria popolare del territorio catanzarese. Si tratta di una storia segnata dalla violenza subita da una donna, tramandata attraverso generazioni di racconti orali.

Per contestualizzare questa pagina poco nota ma significativa, lo scrittore Pasquale Leone modererà l’incontro inaugurale, guidando il pubblico alla riscoperta di una testimonianza storica che mantiene una forte risonanza con le questioni attuali relative ai diritti e alla sicurezza delle donne.

Accanto alla dimensione letteraria, l’evento prevede contributi specialistici volti ad approfondire gli aspetti culturali e sociali del progetto.

Caterina Nero, presidente dell’associazione “Per Te”, porterà la voce di una realtà attiva da anni nella sensibilizzazione e nel sostegno alle vittime di violenza. La presenza istituzionale è completata dall’intervento di Paolo Falvo, esperto di tessitura, il quale offrirà una lettura delle opere basata sul significato antropologico dell’arte del tessere, pratica storicamente legata all’universo femminile e alla trasmissione della memoria collettiva.

La ricerca artistica tra fili e resilienza

La ricerca visiva di Pina Cerchiaro traduce il patrimonio di racconti locali in un linguaggio fatto di materiali tangibili. Fili, intrecci e tessiture diventano strumenti narrativi attraverso cui l’artista dà forma a temi complessi come la sofferenza, la resilienza e il percorso verso il riscatto. Le opere esposte non sono semplici oggetti estetici, ma costituiscono una trama simbolica che restituisce dignità a esperienze spesso condannate al silenzio, trasformando il ricordo individuale in consapevolezza condivisa.

L’iniziativa nasce sotto il patrocinio del Comune di Feroleto Antico ed è frutto della collaborazione tra la Pro Loco Feroleto Antico APS e l’Associazione “Per Te”. Questa sinergia ha permesso di unire competenze diverse, creando un evento che coniuga cultura, arte e impegno civile. L’obiettivo dichiarato è utilizzare il linguaggio artistico per rifiutare ogni forma di discriminazione e promuovere una cultura del rispetto, affinché il passato continui a dialogare con il presente.

Orari di visita e calendario dell’evento

La mostra sarà accessibile al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione, seguendo un orario specifico che consente visite pomeridiane e mattutine. Mercoledì 25 novembre, oltre alla cerimonia delle 10.00, gli spazi saranno aperti dalle 15.00 alle 18.30. Giovedì 26 novembre l’apertura è prevista nella stessa fascia oraria, dalle 15.00 alle 18.30. Venerdì 27 novembre, ultimo giorno di esposizione, Palazzo Cosentini accoglierà i visitatori dalle 9.00 alle 13.00.

Chi desidera partecipare agli incontri o visitare le opere deve tenere conto di queste finestre temporali precise, che riflettono la logistica degli spazi comunali e le esigenze organizzative delle associazioni promotrici. La chiusura della mostra venerdì pomeriggio segna la fine di questo momento di riflessione collettiva, lasciando però traccia nella comunità feroletana attraverso il recupero di una memoria storica fondamentale per comprendere le dinamiche di genere attuali.