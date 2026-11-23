Gianni De Gennaro si è tolto la vita nella sua villa in Maremma. La procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio, mentre l'antimafia di Firenze apre un fascicolo sulle stragi mafiose. Sequestrate lettere destinate alla magistratura e ai familiari, oltre a venti armi da fuoco regolarmente detenute.

Le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, si articolano su due binari paralleli che coinvolgono diverse autorità giudiziarie toscane e siciliane. Dopo il ritrovamento del corpo nella sua residenza di campagna tra Montiano e Fonteblanda, la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Parallelamente, la procura distrettuale antimafia di Firenze procede con un’inchiesta autonoma, aperta contro ignoti nell’ambito delle più ampie investigazioni sulla stagione delle stragi mafiose.

Il quadro giudiziario e gli accertamenti tecnici

L’obiettivo primario degli investigatori è ricostruire le ultime ore di vita di De Gennaro, figura centrale nelle vicende legate alle stragi del 1992 e già travolto dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Gli specialisti della polizia scientifica e del Ris hanno completato i rilievi nella villa, dove sono state rinvenute circa venti armi da fuoco, tutte risultate regolarmente detenute. L’autopsia è stata disposta per chiarire definitivamente la dinamica dei fatti.

La sequenza temporale prima del gesto

De Gennaro aveva raggiunto la Maremma nel pomeriggio di venerdì, dopo aver trascorso la mattinata a Roma nello studio del suo legale, Franco Coppi.

Prima di partire, avrebbe rivolto alla moglie una frase precisa: «Vado in campagna a leggere le carte». Una volta arrivato nella proprietà, situata nel comune di Orbetello, ha congedato gli uomini della scorta, rimanendo solo. Il colpo di pistola, sparato con un’arma semiautomatica, sarebbe stato esploso nelle prime ore di sabato. Il corpo è stato trovato all’interno della dependance.

Lettere, manoscritti e il contenuto sequestrato

Nell’abitazione sono stati trovati diversi scritti che ora sono al centro dell’attenzione degli inquirenti. Secondo quanto emerso, De Gennaro aveva lasciato due lettere principali: una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e l’altra destinata «a chi vorrà pubblicarla». Questi documenti potrebbero contenere la sua versione dei fatti riguardo alle accuse di depistaggio, incluse contestazioni specifiche sulla gestione del collaboratore di giustizia Salvatore «Totuccio» Contorno.

Oltre alle lettere ufficiali, sono stati rinvenuti manoscritti destinati ai familiari e a Giuseppe Soccu, il custode della tenuta con cui l’ex prefetto aveva stretto un rapporto di amicizia. Tutti i documenti cartacei sono stati trasferiti a Roma per ulteriori accertamenti grafologici e tecnici. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato i telefoni cellulari di De Gennaro per analizzare chiamate e messaggi, cercando di verificare eventuali contatti con terzi nelle ore precedenti al decesso. Tra le acquisizioni digitali figura anche un hard disk rinvenuto nella disponibilità di uno dei figli dell’ex capo della Polizia.

La salma è stata trasferita dall’ospedale di Grosseto all’istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, per l’esecuzione dell’autopsia. Nel frattempo, resta pendente il procedimento legale che vedeva la richiesta di arresti domiciliari respinta dal gip, con un passaggio cruciale fissato per il primo dicembre davanti al Tribunale del Riesame, udienza a cui De Gennaro non potrà più partecipare. Le immagini delle telecamere della zona sono state acquisite per escludere la presenza di altre persone nei pressi della villa.