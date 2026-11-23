Domenica 22 novembre il governo con sede nell’est della Libia ha comunicato che una preliminare indagine ha indicato un possibile attacco con drone come causa di un’esplosione a bordo di una nave russa ormeggiata nella base navale di Bengasi. Il governo ha spiegato che la nave era entrata nel porto per fare rifornimento di carburante e di viveri durante il viaggio di ritorno verso la Russia, nell’ambito di accordi di cooperazione marittima tra i due Paesi.

Nessuno ha rivendicato l’attacco e non sono arrivate reazioni immediate dalle autorità russe. Secondo quanto riferito da fonti mediche, non ci sono stati morti, ma ci sono dei feriti. Al momento non è noto il numero esatto né la nazionalità di tutte le persone coinvolte.

La nave Merkury e i danni alla base navale

La società di immagini satellitari Vantor ha identificato la nave come la Merkury, una corvetta della Marina russa, cioè una piccola unità da guerra. Le immagini scattate domenica mostrano che gran parte dello scafo è affondato, con soltanto la prua ancora visibile sopra l’acqua. Dalla sovrastruttura della nave si alzava del fumo, e detriti erano sparsi lungo il molo.

Il governo ha fatto sapere che le strutture del porto e della base navale, inclusi i magazzini, sono sicure e che le operazioni sono riprese dopo che l’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza. Dieci persone, tra russi e libici, sono rimaste lievemente ferite e sono state curate a Bengasi.

Un secondo episodio al largo della costa

Nella stessa giornata, secondo due fonti militari libiche, una nave commerciale battente bandiera maltese è stata colpita da un’imbarcazione drone al largo di Bengasi. L’equipaggio è stato soccorso dalle forze navali libiche. Il ministero della Sanità ha riferito che alcuni membri dell’equipaggio sono in condizioni stabili con ferite minori.

Le stesse fonti hanno aggiunto che, domenica sera, le forze navali e aeree libiche hanno intercettato più di venti imbarcazioni drone al largo di Bengasi.

La richiesta di indagine e la posizione del governo

Il primo ministro Osama Hamad, in una dichiarazione, ha annunciato che il governo ha presentato una richiesta formale all’Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un’indagine internazionale. Hamad ha chiesto di verificare i sospetti che le imbarcazioni fossero state lanciate da Libia occidentale e di verificare la presenza di esperti ucraini nel Paese, chiedendo anche spiegazioni formali a Kiev sulle loro attività.

Il governo ha definito l’attacco una violazione della sovranità libica e una minaccia alla sicurezza marittima, e ha dichiarato che adotterà misure legali e diplomatiche contro i responsabili. Ha inoltre sostenuto che la Libia non è parte della guerra tra Russia e Ucraina. Nella dichiarazione si legge: “The Libyan government will not allow Libyan ports, territory or territorial waters to be turned into an arena for settling scores or exporting international conflicts”.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nel, le forze ucraine hanno più volte usato droni navali e missili contro navi e installazioni navali russe, soprattutto nel Mar Nero. Nel Mediterraneo ci sono stati altri episodi: nel Kiev ha dichiarato di aver colpito una petroliera legata alla Russia con droni aerei, senza però precisare il punto esatto. Nel Mosca ha accusato l’Ucraina di aver attaccato una petroliera russa per il gas naturale liquefatto con droni navali lanciati dalla costa libica.