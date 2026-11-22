Stava preparando gli addobbi di Natale al centro commerciale quando è rimasto folgorato: è morto così un operaio di circa 40 anni.

Stava preparando gli addobbi di Natale al centro commerciale quando è rimasto folgorato: è morto così un operaio di circa 40 anni. I dettagli della tragedia.

Tragedia al centro commerciale: operaio folgorato mentre sistemava gli addobbi di Natale

Mercoledì scorso, 18 novembre 2026, al Brent Cross Shopping Centre al nord di Londra un operaio di circa 40 anni è rimasto folgorato mentre stata preparando gli addobbi per Natale.

L’allarme è scattato la mattina presto, intorno alle ore 05:09, quando il centro commerciale era ancora chiuso al pubblico. Subito sono arrivati i soccorsi e, secondo appunto le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre stata installando alcune decorazioni natalizie. La direzione del centro ha specificato che l’incidente non ha coinvolto il grande albero di Natale.

I soccorritori hanno effettuato sul posto le prime cure all’operaio, per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale. Sul posto anche la Metropolitan Police, che dovrà fare luce su quanto accaduto per ricostruire ogni dettaglio di questo terribile incidente sul lavoro.

Londra, operaio folgorato mentre prepara gli addobbi di Natale: è morto in ospedale

Come abbiamo appena visto, mercoledì scorso si è verificato un terribile incidente al Brent Cross Shopping Centre al nord di Londra, dove un operaio di circa 40 anni è rimasto folgorato mentre stava preparando gli addobbi per il Natale. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è purtroppo deceduto. Al momento non ne è stata resa nota l’identità, con la Metropolitan Police che ha già avvisato i famigliari della vittima che, secondo quanto si apprende, era un dipendente di una impresa esterna incaricata di effettuare alcuni lavori al centro commerciale. Sono in corso tutte le indagini necessarie a stabilire quanto accaduto, indagini condotte anche dalle autorità competenti per la sicurezza sul lavoro nel comune di Barnet. Il centro commerciale è rimasto chiuso per tutta la giornata di mercoledì, mentre è stato riaperto il giovedì. La notizia della morte dell’operaio ha sconvolto l’intera comunità.