Nella giornata di venerdì il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che alcuni oggetti provenienti dalla Russia entrati nello spazio aereo del Paese sembrano far parte di una provocazione intenzionale organizzata da Mosca. Le sue parole arrivano poche ore dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva descritto le precedenti incursioni russe come episodi avvenuti per errore.

Nel frattempo Mosca ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni contro l’Ucraina.

Un ordigno esploso senza vittime nel sud-est della Polonia

Durante una conferenza stampa, Tusk ha spiegato che uno degli oggetti è esploso, senza causare feriti né danni. Ha scelto con cura le parole, perché la situazione è seria: «Questo non sembra un incidente».

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha indicato tre punti di caduta nel sud-est del Paese: Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem e Mołodycz. A Nowy Lipowiec è stato trovato un missile da crociera Ch-101 di fabbricazione russa. Un secondo oggetto è ritenuto anch’esso un missile, mentre il terzo sarebbe con ogni probabilità un drone a reazione.

Tusk critica la lettura americana e chiama in causa le esercitazioni

Tusk ha detto di non condividere sempre la valutazione e l’interpretazione degli episodi fornita dalla parte americana. Ha aggiunto che i funzionari statunitensi possono esaminare i resti dell’oggetto caduto venerdì, e ha affermato che in questo caso nessuno proverà più a sostenere che si sia trattato di un semplice incidente. Il premier ha poi collegato l’episodio alle manovre della Coalizione dei Volenterosi in corso nei pressi di Nowa Dęba, guidata da Francia e Regno Unito, che coinvolgono 11 Paesi impegnati a preparare una forza multinazionale da schierare in Ucraina dopo un eventuale cessate il fuoco. «Non possiamo escludere la possibilità, ed è un’ipotesi, che la provocazione sia legata anche alle esercitazioni in corso in Polonia», ha dichiarato.

Le reazioni di Nato, Germania e Francia

Tusk ha discusso una risposta con il segretario generale della Nato Mark Rutte, atteso a Varsavia sabato, e ha sentito anche altri leader europei. Rutte ha definito l’episodio chiaramente pericoloso e lo ha collegato alla guerra che la Russia conduce contro l’Ucraina, condannando sia gli attacchi sia la guerra in corso. Il ministero degli Esteri tedesco ha parlato di una nuova violazione dello spazio aereo polacco da parte di vettori russi, sostenendo che Putin vuole lo scontro. Il governo francese ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu dopo gli attacchi su Kiev, che hanno colpito anche le ambasciate di Austria e Paesi Bassi.