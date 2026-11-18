Un tribunale israeliano ha deciso di prolungare di sei mesi la detenzione di Hussam Abu Safia, direttore del Kamal Adwan Hospital di Gaza. Il medico è trattenuto senza che gli sia stata formulata alcuna accusa, e le richieste di liberarlo da parte di organizzazioni internazionali e per i diritti umani si sono ripetute nel tempo.

La decisione è stata presa mercoledì dal tribunale di Beersheba, come riferito dal legale di Abu Safia. Secondo il suo avvocato, il giudice avrebbe sostenuto che il medico rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele. Nel messaggio pubblicato dal legale, Abu Safia contesta il rinnovo: a suo dire viene punito per aver svolto la propria missione umanitaria e il proprio dovere di medico nell’ospedale di Kamal Adwan, nel nord di Gaza.

L’arresto durante il raid sull’ospedale

L’esercito israeliano ha arrestato Abu Safia nel , insieme ad altri membri del personale e ad alcuni pazienti, durante un’operazione condotta nell’ospedale del nord di Gaza. Da allora il medico non è mai stato processato.

Le accuse di maltrattamenti e le richieste dell’ONU

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha chiesto più volte a Israele di rilasciare il medico oppure di incriminarlo per un reato riconoscibile e di garantirgli un processo equo. A luglio l’organismo ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui Abu Safia sarebbe stato sottoposto a tortura e altri maltrattamenti, tra cui un isolamento prolungato, aggressioni gravi con lesioni serie e la negazione di cure mediche.

Anche Physicians for Human Rights Israel (PHRI) è intervenuta. L’organizzazione ha dichiarato di aver ottenuto una revisione medica indipendente della cartella clinica del medico, che mostra una forte perdita di peso, un calo dell’emoglobina e dolori al petto non adeguatamente indagati. Naji Abbas di PHRI ha sottolineato che Abu Safia è privato della libertà senza processo e del diritto a una visita medica indipendente.

Quattordici medici ancora in carcere

La scorsa settimana la Corte Suprema ha respinto una petizione che chiedeva la liberazione di 14 medici, tra cui direttori di ospedali e specialisti in settori essenziali, detenuti nelle carceri israeliane senza accuse né processo. Secondo PHRI, in alcuni casi le detenzioni durano da più di due anni e costituiscono una violazione dei diritti individuali, aggravando la carenza di personale sanitario che già affligge il sistema sanitario di Gaza.