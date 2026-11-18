Milano, 18 nov. (askanews) – Nasce a Milano, nel quartiere Maciachini, la Casa del Sorriso del Cesvi, la quarta dopo quelle di Siracusa, Napoli e Bari, gestita da Cesvi Fondazione con Fondazione Aquilone ETS, attiva nel Municipio 9 dal 1993. “In questi giorni si parla molto di minorenni, di ragazzi delle periferie e dei loro disagi, ma purtroppo se ne parla quando qualcosa di grave è già accaduto – spiega il Vicedirettore Generale di Cesvi Roberto Vignola – Il disagio giovanile però non nasce da una prima pagina di un quotidiano, nasce molti anni prima quando non ci sono servizi che accorgano i ragazzi, quando non ci sono adulti di riferimento”.”L’indice 2026 di Cesvi lo chiama ‘povertà relazionale’ e quella solitudine dei ragazzi che è ancora più importante della povertà economica – continua – un bambino di 8 anni che non ha nessuno che lo ascolti diventerà un ragazzo di 15 anni che non si fiderà più di nessuno.

Le case del sorriso di Cesvi lavorano esattamente lì, in quel prima, a Bari, a Napoli, a Siracusa e da novembre anche a Milano. Educatori e psicologi che si accorgono di un bambino, di una famiglia, di una situazione di vulnerabilità quando c’è tutto il tempo per intervenire”.All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, la Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, la Presidente di Cesvi Ilaria Dallatana, le ambasciatrici Cesvi Cristina Parodi e Alexia, il Vicedirettore Generale di Cesvi Roberto Vignola, Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il Sociale e la Presidente di Fondazione Aquilone ETS Sara Bezzi, insieme a Ilaria Fiorillo, divulgatrice e cicloviaggiatrice, che dopo 1.500 km in bici ha raggiunto la nuova Casa del Sorriso di via Taormina 17 e ne ha tagliato il nastro.