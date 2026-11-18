Shenzen, 18 nov. (askanews) – Aragosta saltata con zenzero e cipollotti, cernia al vapore, dim sum cantonesi e vini provenienti dalle regioni vinicole cinesi. E’ un menu dominato dalla cucina del Guangdong quello scelto dal presidente cinese Xi Jinping per il banchetto di benvenuto offerto questa sera a Shenzhen ai leader riuniti per il vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).

Tra gli ospiti d’onore il presidente degli Stati uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, che si sono stretti la mano prima del ricevimento, alla presenza del padrone di casa.Il menù si è aperto con un assortimento di antipasti freddi denominato “Città del Roc”, un richiamo a Shenzhen, soprannominata Pengcheng, la città del gigantesco uccello della mitologia cinese.

A seguire, una zuppa a base di vescica natatoria di pesce e olive cinesi, quindi aragosta saltata con zenzero e cipollotti. Tra le portate principali, cernia al vapore con salsa di soia, filetto di manzo con funghi e un piatto di spugnole, cavolo cinese tenero e castagne in salsa allo zafferano. Nel corso della cena è stato servito anche un tris di dim sum cantonesi, i piccoli bocconi della tradizione gastronomica della Cina meridionale.Il ricevimento, ospitato da Xi insieme alla moglie Peng Liyuan, ha riunito i rappresentanti delle 21 economie che compongono l’Apec.

Tra i leader presenti a Shenzhen figurano il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, il premier australiano Anthony Albanese, quello canadese Mark Carney, la presidente messicana Claudia Sheinbaum, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., quello indonesiano Prabowo Subianto, il leader vietnamita To Lam e il primo ministro malese Anwar Ibrahim. La cena ha preceduto gli incontri bilaterali e il vertice trilaterale tra Xi, Trump e Putin in programma domani, 19 novembre, sullo sfondo delle tensioni internazionali e dei negoziati sui rapporti tra le tre potenze.