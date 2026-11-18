Milano, 18 nov. (askanews) – Il Parlamento israeliano comincia a smantellare l’eredità legislativa di Benjamin Netanyahu. All’indomani dell’elezione alla presidenza della Knesset di Matan Kahana, esponente del fronte avverso al premier uscente, sono stati approvati i primi provvedimenti per abrogare parte della controversa riforma della giustizia.”Con 47 voti contrari, dichiaro approvato l’emendamento abrogativo della legge fondamentale sul potere giudiziario”, ha annunciato Matan Kahana, presidente della Knesset.La riforma aveva provocato una delle più imponenti ondate di proteste della storia di Israele ed era stata denunciata dalle opposizioni come un attacco all’indipendenza della magistratura.Intanto il centrista Gadi Eisenkot, incaricato di formare il prossimo governo dopo le elezioni del 27 ottobre, prosegue i negoziati per costruire una coalizione.

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