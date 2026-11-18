Roma, 18 nov. (askanews) – Amazon, grazie allo studio Nomisma, ha potuto mostrare con dati concreti come il supporto alle PMI italiane sia tra le priorità del colosso dell’e-commerce. Sviluppo di competenze legate alle IA, boost della produttività e apertura all’export sono i tre temi chiave della ricerca.L’intervista a Rita Malavasi, Responsabile Relazioni Istituzionali di Amazon Italia: “Per le piccole e medie imprese spesso varcare i confini nazionali può essere complesso e possono sorgere difficoltà su pratiche doganali, pratiche amministrative o anche solo problemi linguistici.

È proprio quì che il digitale può supportare nell’abbattere e diminuire alcune di queste barriere. I dati ce lo dimostrano, solo nel 2025 le piccole e medie imprese che hanno utilizzato Amazon per esportare lo hanno fatto per un valore pari al miliardo di euro e questo è possibile grazie a due cose: una vetrina dedicata ai prodotti Made in Italy su Amazon e alla collaborazione con le istituzioni.

In particolare dal 2019 collaboriamo con ICE per supportare le piccole e medie imprese sui temi del digitale, ma collaboriamo anche con le istituzioni perché solo grazie alla collaborazione tra le infrastrutture del digitale che un’impresa mette a disposizione e le competenze delle istituzioni è possibile supportare le piccole e medie imprese”.