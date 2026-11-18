Milano, 18 nov. (askanews) – La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato di aver avuto un “ottimo incontro” con il suo omologo statunitense, Donald Trump, a margine del vertice dell’Apec nella città cinese di Shenzhen. “Possiamo dire che siamo a buon punto; è stato un incontro molto positivo e piacevole. Il presidente Trump era di ottimo umore e abbiamo concordato di rivederci durante l’incontro che si terrà a Mar-a-Lago in occasione del G20”, ha affermato Claudia Sheinbaum in un video.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app