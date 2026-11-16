Tragedia in India, dove un uomo di 35 anni è morto dopo aver addentato un dolcetto che in realtà nascondeva un ordigno rudimentale. La pallina, simile a un tipico dessert della tradizione indiana, è esplosa nella sua bocca provocandogli ferite gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo non è sopravvissuto.

La vicenda è avvenuta in un villaggio, dove la vittima si trovava insieme ad altri abitanti riuniti attorno a un falò.

A un certo punto, uno dei presenti ha portato quello che sembrava un normale dolce e glielo ha offerto. L’uomo lo ha addentato, senza sapere che al suo interno era nascosta della polvere da sparo. Subito dopo si è verificata l’esplosione.

La polizia ha arrestato due uomini, accusati di omicidio colposo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di capire se il gesto fosse stato compiuto con l’intenzione di fare del male alla vittima oppure se si sia trattato di uno scherzo finito tragicamente.

Il dolcetto-bomba usato per allontanare i cinghiali

L’ordigno che ha provocato la morte del 35enne sarebbe stato realizzato con una tecnica artigianale utilizzata in alcune comunità rurali per tenere lontani i cinghiali. Si tratta di dispositivi rudimentali preparati in casa, riempiendo palline di impasto con polvere da sparo.

Il materiale esplosivo può essere ricavato da petardi oppure da sostanze utilizzate nelle cave.

Questi oggetti vengono poi lasciati in luoghi frequentati dagli animali selvatici, con l’obiettivo di provocare un’esplosione quando vengono addentati.

Il problema è che la forma e l’aspetto di queste palline possono renderle facilmente confondibili con un dolce tradizionale indiano: il rasgulla. Si tratta di una piccola sfera morbida e zuccherina, immersa in uno sciroppo dolce e generalmente consumata intera. Una somiglianza che, in questo caso, potrebbe aver contribuito alla tragedia.

Non è ancora chiaro se il dolcetto esplosivo fosse stato preparato proprio per essere utilizzato contro gli animali oppure se sia stato portato al falò con un altro scopo. Saranno gli accertamenti della polizia a stabilire come sia finito nelle mani della vittima.

Due uomini arrestati: “Non sappiamo se volessero ucciderlo”

Dopo la morte del 35enne, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e arrestato due uomini con l’accusa di omicidio colposo. Al momento, però, non è stato chiarito quale fosse la loro intenzione e quale ruolo abbiano avuto nella preparazione o nella consegna dell’ordigno.

La polizia ha spiegato che una delle questioni principali riguarda proprio il movente. “Non sappiamo se l’intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di uno scherzo finito male“, hanno dichiarato gli investigatori, precisando che sarà necessario approfondire ogni aspetto della vicenda.

Gli inquirenti dovranno ricostruire i momenti precedenti all’esplosione, capire chi abbia preparato il dolcetto e accertare perché sia stato offerto all’uomo. Resta da chiarire anche se la vittima fosse consapevole della presenza di un ordigno oppure se abbia davvero creduto di trovarsi davanti a un normale rasgulla.

La tragedia riporta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di esplosivi artigianali nelle zone rurali. Dispositivi preparati per allontanare gli animali possono infatti trasformarsi in un pericolo anche per le persone, soprattutto quando vengono lasciati in luoghi accessibili o hanno un aspetto simile a quello di alimenti comuni.