Un tragico incidente sulla Statale Ofantina bis

Nella serata di ieri, un grave incidente ha scosso la comunità della provincia di Avellino. Un autotrasportatore, alla guida di un tir adibito al trasporto di latte, si è trovato di fronte a un branco di cinghiali mentre percorreva la Statale Ofantina bis, all’altezza del bivio per il comune di Cairano. L’impatto è stato inevitabile e ha causato la morte di undici cinghiali, un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla presenza di fauna selvatica lungo le strade.

Le conseguenze dell’incidente

Le forze dell’ordine e il personale della Asl sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità. Le operazioni di messa in sicurezza della strada hanno richiesto diverse ore, durante le quali il traffico è stato deviato. L’autista del tir ha riportato danni significativi al veicolo, ma fortunatamente non ha subito ferite. Questo episodio mette in luce il crescente problema degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, un fenomeno che sta diventando sempre più comune nelle aree rurali.

Un altro incidente mortale in provincia

Non è il primo episodio di questo tipo nella provincia di Avellino. Sempre lungo la Statale 7, un esemplare di lupo di due anni è stato investito e ucciso mentre inseguiva un branco di cinghiali. Questo tragico evento evidenzia non solo il rischio per gli animali, ma anche le potenziali conseguenze per gli automobilisti. La presenza di animali selvatici sulle strade rappresenta un serio pericolo, e le autorità locali sono chiamate a prendere misure più efficaci per prevenire tali incidenti.

La necessità di interventi per la sicurezza stradale

È fondamentale che le autorità competenti valutino la situazione e considerino l’implementazione di misure preventive, come segnali stradali più visibili e recinzioni lungo le strade più trafficate. La sensibilizzazione degli automobilisti riguardo alla presenza di animali selvatici è altrettanto importante. Solo attraverso un approccio integrato si potrà ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza sia per gli esseri umani che per la fauna selvatica.