Una donna di 68 anni trovata morta sull'Aurelia a Donoratico, forse investita da un'auto. Le indagini cercano di chiarire come sia avvenuto l'incidente.

Nella mattinata di domenica 15 novembre, a Donoratico, frazione del Comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno, è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 68 anni. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada Aurelia, a poca distanza da un attraversamento pedonale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118.

Per la donna non c’era più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le ipotesi sulla morte della donna

Fin dai primi momenti si è ipotizzato che la vittima possa essere morta dopo essere stata investita da un’auto, anche in considerazione delle ferite riscontrate sul corpo. Dopo alcune ore è stato rintracciato un uomo di 56 anni, ritenuto l’automobilista coinvolto nel presunto incidente.

Le indagini dei carabinieri di Donoratico

Ora i carabinieri di Donoratico dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire se la donna sia stata effettivamente investita. Gli inquirenti dovranno chiarire anche un punto cruciale: al momento del passaggio dell’auto, dopo una curva, la donna, che camminava con un deambulatore, si trovava già sull’asfalto ed era già deceduta?