Paura a Ventimiglia, dove la piena improvvisa del fiume Roja ha travolto un accampamento di migranti situato sotto un cavalcavia ferroviario, facendo scattare l’allarme per alcune persone inizialmente segnalate come disperse. L’innalzamento repentino dell’acqua ha richiesto una complessa operazione di soccorso, con l’intervento dei vigili del fuoco, dei sommozzatori e delle forze dell’ordine.

Interrotta la circolazione ferroviaria per permettere i soccorsi a Ventimiglia

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume e della posizione dell’accampamento. I primi interventi sono stati effettuati direttamente a piedi dai soccorritori, ma per raggiungere le persone rimaste bloccate è stato necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. In particolare, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea che attraversa il Roja.

La Polfer ha confermato all’Ansa lo stop ai treni, necessario per consentire ai vigili del fuoco di calarsi dall’alto e intervenire nell’area sottostante.

Alle operazioni stanno partecipando anche i sommozzatori, pronti a intervenire nelle zone più difficili da raggiungere. La piena ha riportato l’attenzione sulle condizioni di precarietà delle persone che stazionano nell’alveo del fiume, tra migranti e cittadini senza fissa dimora, particolarmente esposti ai rischi legati alle improvvise variazioni del livello dell’acqua.

Ventimiglia, migranti travolti dalla piena del Roja: si cercano i dispersi

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio a Ventimiglia, dove l’improvviso aumento del livello del fiume Roja ha investito un gruppo di migranti che aveva trovato riparo nel suo alveo, sotto un cavalcavia ferroviario. Le persone presenti nell’accampamento sono state sorprese dalla rapida crescita della portata del corso d’acqua, che si è trasformato in una trappola per chi si trovava nella zona.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco, che nelle prime fasi delle operazioni sono riusciti a raggiungere e mettere in salvo otto persone. Successivamente, il bilancio dei soccorsi pare sia salito a dodici persone recuperate, undici migranti e un cittadino italiano. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sei persone mancherebbero all’appello. Sul posto è arrivata anche la polizia locale, impegnata nelle attività di supporto e nella gestione dell’emergenza.