Nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane, dopo le migliaia di e-mail minatorie che hanno provocato evacuazioni e interruzioni delle lezioni. Il governo è intervenuto con un nuovo protocollo per gestire le segnalazioni, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili. A Palazzo Chigi il confronto tra Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni, con posizioni diverse sulle misure da adottare e sulla necessità di rafforzare la cybersicurezza.

Allarme bomba nelle scuole, il governo introduce un nuovo protocollo: evacuazioni solo in presenza di rischi concreti

L’emergenza legata alle e-mail con minacce di bomba inviate agli istituti scolastici italiani continua a tenere alta l’attenzione delle istituzioni. Dopo il caos provocato dagli oltre 6mila allarmi registrati nella giornata di ieri, 11 novembre, il governo ha convocato a Palazzo Chigi i vertici dell’intelligence e della cybersicurezza, insieme ai rappresentanti delle opposizioni, per fare il punto sulla situazione e coordinare gli interventi.

Nella giornata di oggi, secondo i dati provvisori diffusi dalla Presidenza del Consiglio, 3.778 scuole sono state raggiunte da messaggi minatori, ma soltanto 77 hanno disposto l’evacuazione. In 36 istituti le lezioni sono riprese già nel corso della mattinata.

Il governo ha quindi introdotto nuove indicazioni operative: gli edifici scolastici non dovranno essere evacuati sulla base della sola ricezione di e-mail massive, ma esclusivamente in presenza di elementi concreti che facciano ipotizzare un pericolo reale.

Una decisione che punta a evitare ulteriori interruzioni delle attività didattiche, senza compromettere la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Il protocollo del governo e le indagini della Procura: cosa sappiamo sugli allarmi

La nuova linea è stata definita durante la riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), alla presenza del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. L’obiettivo, come spiegato da Palazzo Chigi, è impedire che segnalazioni prive di fondamento possano paralizzare servizi essenziali e creare disagi all’intera comunità. Il Ministero dell’Istruzione ha già trasmesso una comunicazione a tutti i dirigenti scolastici, chiarendo che non si dovrà procedere all’evacuazione quando l’unico elemento disponibile è una segnalazione arrivata attraverso e-mail massive. Rimane comunque in capo ai Prefetti la possibilità di disporre l’allontanamento delle persone dagli edifici quando emergano circostanze specifiche e verificabili. Il Viminale, inoltre, fornirà ulteriori indicazioni operative alle Prefetture per assicurare il regolare svolgimento delle attività pubbliche.

Sul fronte investigativo, intanto, i magistrati dell’antiterrorismo della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo sugli episodi registrati mercoledì e giovedì nella Capitale. Il procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, ipotizza i reati di procurato allarme e minacce aggravate.

Il ministro dell’Interno Piantedosi, in un’intervista a Il Giornale, ha invitato a non sottovalutare il fenomeno, ma anche a evitare reazioni sproporzionate: «Nessuna sottovalutazione, ma nemmeno allarmismi inutili». Secondo il titolare del Viminale, potrebbe trattarsi di una nuova forma di pressione sulle istituzioni, nella quale la diffusione capillare delle segnalazioni diventa uno strumento per impegnare risorse pubbliche e alimentare l’insicurezza. Il ministro ha tuttavia precisato che parlare di un’unica regia sarebbe prematuro, lasciando agli investigatori il compito di ricostruire eventuali collegamenti con altri episodi, compresi quelli che nelle ultime settimane hanno interessato il trasporto aereo e la diffusione di dati personali.

Meloni incontra le opposizioni, le richieste di Schlein e Conte. Salvini esclude la pista russa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni, condividendo le informazioni disponibili e illustrando le iniziative che l’esecutivo intende portare avanti. Al termine del colloquio, la premier ha parlato di un «colloquio franco e produttivo», ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo. In seguito, parlando con i giornalisti a Dublino, dove si trova per il vertice della Comunità politica europea, ha aggiunto: «Abbiamo condiviso le informazioni che avevamo e abbiamo presentato come il governo intende muoversi e lavorare». Meloni ha inoltre riconosciuto il ruolo di vigilanza delle forze politiche di minoranza, definendo il confronto un «buon segnale». La premier aveva già descritto gli episodi come parte di «una strategia volta a seminare il caos», pur escludendo, sulla base degli elementi disponibili, l’esistenza di pericoli concreti per gli istituti.

Diverse le richieste avanzate dai rappresentanti delle opposizioni. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha giudicato positivo il confronto, ma ha chiesto che il dialogo prosegua nelle sedi parlamentari e al Copasir, escludendo qualsiasi delega in bianco all’esecutivo. «Oggi non abbiamo avuto proposte specifiche», ha osservato, sollecitando un’inversione di tendenza rispetto ai tagli alla cybersicurezza e proponendo di destinare a questo settore una parte delle risorse previste per i sistemi d’arma. Sulla stessa linea, pur con accenti diversi, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha assicurato la disponibilità a collaborare: «Su questi temi ci deve essere massima collaborazione, non c’è distinzione tra maggioranza e opposizione». L’ex presidente del Consiglio ha però sottolineato che spetta al governo avanzare proposte concrete, mentre alle opposizioni compete valutarne l’efficacia. «Ieri il Paese si è bloccato per email. Non ce lo possiamo permettere», ha dichiarato, chiedendo di distinguere gli attacchi informatici dalle semplici segnalazioni e di intervenire rapidamente con protocolli adeguati.

Più critico il commento del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha contestato le decisioni di alcuni istituti di interrompere le lezioni. Intervenendo a Rtl 102.5, ha definito la situazione un «caos originato da questo improbabile Mikhail Andropov», facendo riferimento al nome comparso nelle comunicazioni minatorie. Salvini ha riconosciuto che alcuni dirigenti scolastici potrebbero aver interpretato correttamente l’inattendibilità delle segnalazioni, mentre ha giudicato comprensibili le evacuazioni disposte da altri. Ha però aggiunto: «Da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse, questo è assolutamente impensabile». Il vicepremier ha anche invitato alla cautela rispetto alle ipotesi di un coinvolgimento russo: «Non ci sono evidenze di alcun tipo», ha affermato, ricordando che le verifiche sono affidate all’intelligence e alla Polizia Postale. Prima di individuare eventuali responsabili, secondo Salvini, è necessario attendere i risultati delle indagini ed evitare attribuzioni prive di riscontri.