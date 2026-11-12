Il Parlamento austriaco sta per modificare le norme anti‑spionaggio, introducendo pene più dure e proteggendo le istituzioni internazionali presenti in Austria.

Il governo austriaco ha appena fissato la rotta per una revisione profonda delle leggi contro lo spionaggio. Dopo mesi di dibattito, il Consiglio federale di Vienna ha autorizzato una bozza che prevede sanzioni più severe per chi conduce operazioni di intelligence sul territorio austriaco o contro le numerose organizzazioni internazionali che vi hanno sede.

La ministra degli Esteri, Beate Meinl-Reisinger, ha dichiarato che l’Austria non sarà più un punto cieco nella sicurezza europea. Il capo del governo, Christian Stocker, ha aggiunto che le nuove norme mirano a fermare le attività sempre più aggressive dei servizi di intelligence stranieri, proteggendo al contempo i partner europei.

Dettagli concreti della bozza di legge

Il progetto di legge amplia la definizione di spionaggio includendo non solo le attività dirette contro gli interessi austriaci, ma anche quelle rivolte a istituzioni dell’Unione Europea e a organi internazionali come le Nazioni Unite, l’OSCE e l’International Atomic Energy Agency. Per questi ultimi, la pena massima prevista è di cinque anni di reclusione, mentre per lo spionaggio contro lo Stato austriaco la durata sale da cinque a dieci anni.

Un ulteriore punto focale è la criminalizzazione del reclutamento di agenti usa e getta, persone impiegate per compiti isolati senza conoscere il fine finale dell’operazione. Joerg Leichtfried, segretario di Stato per la sicurezza, ha sottolineato che reclutare individui per compiti ignoti diventerà reato. La proposta prevede anche sanzioni più dure per i crimini informatici, includendo atti di sabotaggio digitale e danni a sistemi informatici.

Contesto internazionale e reazioni politiche

La mossa arriva in un periodo di tensione crescente: dall’inizio del 2025, l’Austria ha allontanato otto diplomatici russi, tra cui due nell’ottobre dello stesso anno, accusati di attività di spionaggio. Si contano inoltre circa 220 dipendenti dell’ambasciata russa accreditati in Austria, uno dei più grandi presidi diplomatici russi in Europa.

Nel corso dell’anno, le autorità austriache hanno già richiesto la rimozione di installazioni satellitari nei locali diplomatici viennesi, temendo un loro uso per attività di intelligence; tre di queste strutture sono state già smantellate. Gerhard Karner, ministro dell’Interno, ha evidenziato che le nuove norme si inseriscono in un più ampio sforzo europeo per contrastare le minacce ibride – sabotaggi, disinformazione e tentativi di influenzare elezioni.

Il disegno di legge dovrebbe essere presentato al Parlamento entro il prossimo anno e, se approvato, entrerà in vigore a . Gli esperti ritengono che questa evoluzione possa trasformare Vienna da “hub di spionaggio” a “centro di dialogo sicuro”, in linea con l’affermazione della ministra che “Vienna rimane un luogo di dialogo, ma non più un rifugio per le spie”.