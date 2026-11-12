Il direttore europeo dell'FMI ha elogiato la diminuzione del deficit al 3% del PIL, ma ha sottolineato che ogni intervento sul caro energia deve trovare compensazione altrove.

Negli ultimi due anni l’Italia ha intrapreso una serie di riforme fiscali e misure di contenimento della spesa pubblica, portando il deficit di bilancio al 3% del PIL. Questo risultato è stato accolto come un passo importante verso la sostenibilità del debito pubblico, che ha rappresentato per anni un peso eccessivo per l’economia nazionale.

Riduzione del deficit al 3% del PIL: i fattori chiave

Il miglioramento è frutto di una combinazione di politiche, tra cui la revisione delle spese correnti, l’introduzione di regole più rigide per la gestione dei conti pubblici e una crescita moderata del prodotto interno lordo. Gli adeguamenti strutturali hanno inoltre rafforzato la capacità dello Stato di assorbire gli shock economici, riducendo la dipendenza da finanziamenti esterni.

Il FMI richiede compensazioni per le misure sul caro energia

Durante un incontro stampa a Bruxelles, Mateusz Szczurek, direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, ha risposto a una domanda riguardo le richieste di flessibilità avanzate da Italia e Grecia per finanziare gli aiuti contro il cari energia. Szczurek ha affermato che, nonostante l’apprezzamento per il deficit ridotto, “ogni nuova misura destinata a contrastare i rincari dell’energia deve essere compensata altrove nel bilancio”.

Dichiarazioni di Mateusz Szczurek a Bruxelles

Il responsabile ha sottolineato che, in un contesto di debito elevato, l’adozione di ulteriori esenzioni o sovvenzioni deve avvenire solo se accompagnata da tagli o ricavi equivalenti. “Non possiamo permettere che nuove spese aumentino il debito senza una chiara compensazione”, ha aggiunto, indicando che la politica di bilancio deve rimanere coerente con gli obiettivi di stabilità a medio termine.

Impatti e prospettive per le politiche energetiche italiane

Le osservazioni del FMI impongono al governo italiano di rivedere il piano di assistenza energetica, valutando la possibilità di finanziare gli interventi mediante ristrutturazioni della spesa corrente, aumenti di tasse specifiche o altre fonti di ricavo. La necessità di compensare le misure potrebbe influenzare le decisioni future su incentivi, sussidi e programmi di sostegno per famiglie e imprese colpite dal rialzo dei prezzi dell’energia.