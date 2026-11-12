A “4 Di Sera” Massimo Cacciari ha gelato lo studio, mettendo tutti in guardia riguardo i recenti allarmi bomba in Italia e in Europa.

4 Di Sera, Cacciari: “Bisogna aver paura, bisogna che l’opinione pubblica sappia che siamo sull’orlo del vulcano”

Gli allarmi bomba degli ultimi giorni, tra aerei e scuole, si sono fortunatamente dimostrati tutti fake.

Si indaga per capire chi ci sia dietro lo pseudonimo di Mikhail Andropov, intanto dell’argomento se ne è parlato a “4 Di Sera”. Una giornalista ha intervistato il filosofo, politico e accademico Massimo Cacciari, chiedendogli se “bisogna abituarsi un po’ a sentirsi fragili, ogni giorno ad una eventuale emergenza?” E Cacciari: “Ma è certo che siamo fragili, è una situazione di crisi generale, complessiva, il mondo è in disordine, non c’è più diritto internazionale che conti, le Nazioni Unite sono scomparse, il diritto del più forte vige ovunque, vuoi non sentirti inquieto? Bisogna aver paura, bisogna che l’opinione pubblica sappia che siamo sull’orlo del vulcano”.

4 Di Sera, l’avvertimento di Cacciari sugli allarmi bomba: “Se non verrà fatto, tutto salterà per aria”

A “4 Di Sera” come detto si è parlato dei recenti allarmi bomba, con una giornalista che ha intervistato Massimo Cacciari. Tra le domande che ha posto al filosofo: “per non attraversare quest’orlo cosa dovrebbe accadere?”.

E Cacciari: “Risolvere i conflitti internazionali, risolverli sulla base di seri compromessi che sono evidenti a ogni persona dotata di buon senso. Ci sono dei percorsi che sono semplicemente dettati dal buon senso. Se non si vogliono percorrere, è chiaro che le crisi si aggraveranno, la confusione si aggraverà, gli hackeraggi vari diventeranno sempre più pesanti, fin tanto che salterà per aria tutto”. Le indagini come detto sono in corso, con Giorgia Meloni che ha convocato un vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Al momento non è stata accertata né l’identità dei responsabili né l’esistenza di una regia straniera.