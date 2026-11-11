Droni ucraini hanno colpito i data center di Sber e Yandex, soffocando l’ambizioso progetto AI russo.

Nel mese di ottobre, due attacchi con droni provenienti dall’Ucraina hanno colpito i data center gestiti da Sber e Yandex, distruggendo una fetta pari all’11% della capacità complessiva russa. Il danno, sebbene in parte mitigato, ha lasciato le infrastrutture in fase di riparazione per fino a sei mesi, secondo quanto riferito dal quotidiano Kommersant.

Yandex ha comunicato di aver ripristinato l’accesso al 97% dei dati clienti colpiti, ma ha ammesso che il 3% rimanente è stato perso in modo permanente. Alcuni utenti, tra cui insegnanti che utilizzano la piattaforma Progressme, segnalano ancora interruzioni, evidenziando l’effetto a catena di questi attacchi.

Limiti di energia e capacità: il nodo critico dell’AI russa

Mosca e San Pietroburgo ospitano circa l’80% dei data center del Paese, ma le loro reti elettriche stanno già raggiungendo il limite. Alcune società stanno valutando la costruzione di centrali elettriche proprie per garantire l’alimentazione, una scelta che alza i costi iniziali. Alexander Kraynov, capo sviluppo AI di Yandex, ha dichiarato che “la capacità semplicemente non è lì”.

Il CEO di Sber, Herman Gref, ha evidenziato un deficit annuo stimato di fino a 300 megawatt di nuova capacità per i data center. Nel 2026 la regione di Mosca dovrebbe aggiungere solo 66 megawatt, molto meno dei 199 megawatt pianificati inizialmente, mentre San Pietroburgo prevede appena 15 megawatt.

Alternative geografiche e costi di protezione

Costruire strutture più interne, in Siberia o negli Urali, potrebbe alleviare la pressione sulle reti delle grandi città e ridurre la vulnerabilità a nuovi attacchi. Tuttavia, queste aree presentano connessioni di rete più lente, sono più distanti dai principali hub internet e mancano di tecnici specializzati.

Un’opzione in fase di valutazione è la realizzazione di data center sottoterra, che comporterebbe un incremento dei costi del 40% rispetto alla costruzione tradizionale, secondo Kommersant.

Scarsità di componenti e impatto delle sanzioni

Oltre al problema energetico, la crescita dell’AI è ostacolata da una carenza di chip avanzati e da una produzione domestica limitata di GPU e altri componenti critici. Solo il 15-20% dell’equipaggiamento ingegneristico usato per i data center è di produzione russa, come rileva CNews.

Le sanzioni internazionali hanno reso più difficile l’importazione di apparecchiature straniere, mentre il rublo indebolito ha gonfiato i prezzi. David Martirosov, amministratore di RTK-TSOD, ha osservato che la produzione di rack per server è scesa a 5.000 unità nel 2025, rispetto alle 14.000 dell’anno precedente, facendo temere una carenza sistemica.

Con una capacità totale stimata di 1,8 gigawatt, la Russia è molto indietro rispetto a paesi come gli Stati Uniti (50,4 GW) e la Cina (30,9 GW). Questo divario si riflette anche nei ranking internazionali: la Russia non appare nella top-10 della classifica Stanford AI Vibrancy né nelle valutazioni delle Nazioni Unite sulla capacità di utilizzo dell’AI.

Il Cremlino, pur riconoscendo che “non possiamo competere con i principali modelli linguistici americani”, insiste sul fatto che la Russia sia tra i “cinque paesi in corsa”. Tuttavia, gli esperti avvertono che il ritardo accumulato potrebbe trasformarsi in un svantaggio strutturale permanente, soprattutto se la guerra continuerà a limitare gli investimenti a lungo termine.