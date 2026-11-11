Ramona Rinaldi, il marito Daniele Re confessa durante il processo a Como: "Sono colpevole". Le sue parole e la reazione in aula.

Svolta nel processo per la morte di Ramona Rinaldi, la donna di 39 anni trovata senza vita il 21 febbraio 2025 nella sua abitazione di Veniano, in provincia di Como. A quasi due anni dalla tragedia, il marito Daniele Re, 35 anni, accusato di averla uccisa e di aver inscenato un suicidio, ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai giudici del tribunale di Como.

Durante l’udienza, l’uomo ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e ha pronunciato poche parole che hanno cambiato il corso del processo: “Sono colpevole“. Una confessione inattesa, che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe sorpreso anche la sua avvocata, Alessandra Angelilli.

La confessione in tribunale: “Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io”

Nel corso del suo intervento, Daniele Re ha chiesto perdono ai familiari della moglie e a tutte le persone coinvolte nella vicenda. “Sono colpevole, voglio dichiararmi colpevole e fare le scuse alla famiglia e a tutti“, ha detto davanti alla Corte.

Il 35enne ha poi aggiunto di aver cercato, nel tempo, di convincersi di non essere responsabile della morte della moglie: “Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io“.

L’uomo ha anche raccontato alcuni momenti della notte in cui Ramona è morta, senza però chiarire completamente che cosa sia accaduto. “Mi sono svegliato verso l’una di notte e ho incontrato Ramona in cucina, l’ho abbracciata forte e mi sono messo a piangere. Dopo mi sono accorto che non respirava e non si muoveva più“, ha dichiarato.

Parole che rappresentano un passaggio decisivo nel procedimento, anche se il racconto fornito dall’imputato non ha ancora ricostruito in modo preciso la dinamica dei fatti.

Le accuse della Procura e la perizia psichiatrica

Secondo la ricostruzione della Procura, Daniele Re avrebbe ucciso la moglie e successivamente avrebbe simulato un suicidio, impiccandola nel bagno dell’abitazione con la cintura dell’accappatoio. Proprio per queste accuse il 35enne è finito a processo.

Nel corso delle precedenti udienze era stata disposta una perizia psichiatrica, che aveva descritto l’uomo come parzialmente incapace di intendere e di volere. Alla luce della confessione resa in aula, il suo quadro dovrà ora essere rivalutato per comprendere se e in che misura le nuove dichiarazioni possano incidere sulle valutazioni già effettuate.

La confessione ha avuto anche un forte impatto emotivo sui familiari presenti in tribunale. La madre dell’imputato, dopo aver ascoltato le parole del figlio, ha accusato un malore ed è stata soccorsa all’interno del palazzo di giustizia.