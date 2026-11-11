Questa mattina una misteriosa e anonima e-mail, firmata da un presunto “Mikhail Antropov”, ha scatenato l’allarme bomba in più di sei mila scuole italiane. Il messaggio minaccioso, che citava un “potente ordigno” nascosto in un sacchetto di plastica con innesco a distanza, è stato recapitato a istituti di quasi tutte le regioni, provocando l’evacuazione di numerosi plessi.

Le forze dell’ordine, avvertite immediatamente dal Ministero dell’Istruzione, hanno avviato perquisizioni stanza per stanza. Nessun dispositivo esplosivo è stato individuato, ma la paura ha contaminato genitori, studenti e personale scolastico. Le procedure di emergenza hanno funzionato: la maggior parte delle scuole ha chiuso temporaneamente le porte, mentre altre, dopo valutazioni precise, hanno continuato le attività.

Messaggi minacciosi e reazioni a catena

Il contenuto dell’e-mail è stato caratterizzato da un linguaggio aggressivo: “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Tali affermazioni hanno subito alimentato il panico, ma le autorità hanno sottolineato che non esistono elementi concreti di pericolo. Gli investigatori e la magistratura hanno avviato un’indagine congiunta a livello nazionale ed europeo per rintracciare gli autori.

Dati sul coinvolgimento: 6.300 istituti colpiti

Secondo i dati ufficiali, sono state avvisate 6300 scuole in tutta Italia. In regioni come Lombardia, Abruzzo, Puglia e Campania le evacuazioni sono state più estese, mentre in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta non è stato registrato alcun allarme, grazie a sistemi di posta elettronica scolastici gestiti autonomamente. Il ministero ha confermato che le scuole rimarranno aperte il giorno successivo, poiché non c’è stata alcuna minaccia reale.

Risposte istituzionali: dal ministro Valditara al premier Meloni

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha partecipato al programma “10 minuti” su Rete 4, rassicurando che domani le scuole saranno regolarmente aperte. Ha ringraziato dirigenti e docenti per la compostezza dimostrata e ha definito gli autori dell’attacco “cretini o delinquenti” il cui unico scopo è seminare il panico.

Incontri a Palazzo Chigi e prossimo vertice sulla cybersicurezza

Il premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui social dichiarando: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”. Ha convocato, per le 8.30 di domani, i leader dell’opposizione a Palazzo Chigi per un confronto su cybersicurezza e per condividere le informazioni raccolte finora. L’obiettivo è definire una strategia nazionale capace di prevenire future emergenze e di rafforzare le difese informatiche delle istituzioni scolastiche.

Reazioni locali e opinioni dei genitori

In molte realtà territoriali, amministratori e rappresentanti dei genitori hanno chiesto calma. L’assessora all’Istruzione della Lombardia, Simona Tironi, ha invitato le famiglie a seguire le indicazioni delle scuole, sottolineando l’impatto psicologico delle evacuazioni sui giovani. A Roma, studenti dell’organizzazione OSA hanno tenuto un presidio protestando contro quella che definiscono una “strategia della tensione”. Anche alcuni presidi hanno scelto di non evacuare, ritenendo il messaggio “quasi comico”, ma hanno comunque contattato le forze dell’ordine per conferme.

Il clima nazionale è segnato da una forte tensione: le autorità insistono sul fatto che, finché non emergeranno prove concrete, le scuole continueranno a operare regolarmente, mentre le indagini proseguono per identificare chi si cela dietro la minaccia.