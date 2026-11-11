Il mondo della lirica internazionale è in lutto per la morte improvvisa di Antonello Palombi. Il tenore umbro, 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Magonza, in Germania, dove si trovava per un impegno professionale. A far scattare l’allarme sarebbe stata la sua assenza alle prove teatrali.

Dall’Arma dei Carabinieri al Metropolitan di New York: la carriera del tenore umbro

A vent’anni Antonello Palombi si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri, seguendo le orme del padre, senza però abbandonare la passione per la musica. Durante il servizio militare aveva iniziato a cantare nel coro della cattedrale di Todi, dove il direttore lo aveva incoraggiato a studiare canto. Dopo essersi perfezionato con Katy Gamberucci e Claude Thiolas, aveva debuttato nel 1990 a Fürth, in Germania, interpretando Pinkerton nella Madama Butterfly di Puccini.

Da quel momento aveva intrapreso una carriera internazionale, affermandosi nei ruoli di Cavaradossi nella Tosca, Calaf nella Turandot, Don José nella Carmen e Canio nei Pagliacci. Nel 2005 aveva interpretato per la prima volta Otello a Melbourne, uno dei personaggi più importanti del suo repertorio. Si era esibito in alcuni dei maggiori teatri del mondo, tra cui la Seattle Opera, la Deutsche Oper di Berlino e il New National Theatre di Tokyo.

Nel 2014 era arrivato anche il debutto al Metropolitan Opera di New York, dove aveva vestito i panni di Radamès nell’Aida.

Antonello Palombi trovato morto in albergo a Magonza: l’allarme dopo l’assenza alle prove

Il mondo della lirica piange Antonello Palombi, tenore umbro di 58 anni, trovato senza vita nella camera d’albergo in cui alloggiava a Magonza, in Germania. Il cantante, originario di Spoleto, si trovava nella città tedesca per un impegno professionale con lo Staatstheater Mainz. A far scattare la preoccupazione sarebbe stata la sua mancata presentazione alle prove teatrali: un’assenza insolita che ha portato all’avvio delle ricerche e, poco dopo, alla tragica scoperta. Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite ufficialmente dalle autorità tedesche, che stanno valutando gli accertamenti necessari, compresa l’eventualità di disporre un’autopsia.

Tra le ipotesi attualmente considerate ci sarebbe quella di un malore improvviso. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella sua città natale e tra gli ambienti musicali internazionali, dove Palombi era conosciuto per le sue doti vocali e per una carriera costruita sui palcoscenici più prestigiosi.

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