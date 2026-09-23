Il velivolo è scomparso ieri ed è stato purtroppo ritrovato senza alcun superstite a bordo: i dettagli.

Tragedia nei cieli. Un noto cantante ha infatti perso la vita in un terribile incidente in elicottero. Ecco tutti i dettagli.

Tragedia nei cieli: noto cantante morto in un incidente in elicottero

Ieri, lunedì 21 settembre, un elicottero è sparito dai radar in Brasile. Subito sono partite le ricerche, con i familiari delle persone a bordo in preda all’angoscia.

Le ricerche purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi: i vigili del fuoco di Santa Caterina hanno infatti trovato il velivolo in una foresta: nessun superstite. Tra le vittime il cantante del duo Rick & Renner, Rick Sollo.

Incidente in elicottero in Brasile: morto Rick del duo Rick & Renner

Geraldo Antonio De Carvalho, noto come Rick Sollo del duo Rick & Renner è morto in un terribile incidente in elicottero in Brasile.

Il velivolo, scomparso ieri, è stato ritrovato in una zona impervia, a bordo nessun superstite. Le altre vittime sono l’imprenditore Bruno Avelar, il videomaker Paolo Soares, il pilota Antonio Roberto Nobrega de Arujo e il copilota Leopoldo Bairo Teixeria. A causare la caduta dell’elicottero si sospetta che possa essere stato il maltempo, in quell’area era infatti stata diramata un’allerta rossa, con venti oltre i 100km/h.