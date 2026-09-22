Roy Paci l'operazione e i concerti annullati: come sta il musicista

Roy Paci l'operazione e i concerti annullati: come sta il musicista

Roy Paci è uno dei musicisti italiani più apprezzati grande sassofonista e polistrumentista ha avuto ed ha una carriera costellata di successi che lo hanno portato e lo portano tuttora a cantare in tutta Italia e all’estero portando il suo estro artistico ad una platea di uditori davvero ampia.

Annullati gli ultimi concerti del tour estivo

Il management di Roy Paci ha svelato in una stories social che il maestro non ha potuto essere presente negli appuntamenti in programma per il 19 e 20 settembre rispettivamente a Longobardi Marina e San Vito Lo Capo.

A seguito di questa comunicazione il messaggio si amplia e viene ufficializzato che anche le ultime tre tappe del suo tour “Fiesta Global” in programma il 25-26-27 settembre prossimi non si terranno.

Dietro questa decisione un problema serio di salute per il musicista che non gli ha permesso e permetterà di esibirsi con la massima sicurezza. La notizia ha scosso molto i fan dell’artista che ora sono in apprensione.

Ricoverato d’urgenza in ospedale

Lo staff ha poi spiegato che Paci ha dovuto subire un intervento medico e che la priorità è il massimo riposo per lui senza sforzi ulteriori al fine di avere un perfetto recupero che gli permetterà poi di tornare nuovamente sulla scena.

Sempre chi ha diffuso l’annuncio, come riporta Leggo.it, ha voluto ringraziare gli organizzatori delle tappe di Longobardi Marina e San Vito Lo Capo annunciando che arriveranno al più presto aggiornamenti relative alla salute del cantautore.

Non si sa quindi cosa sia accaduto al musicista che ora è occupato a riposarsi e a riprendersi dall’accaduto. Una notizia che nessuno si aspettava ma evidentemente il quadro clinico si è aggravato dopo l’operazione e si è preferito il riposo e la precedenza alla salute.

Appuntamento quindi alle prossime notizie sul famoso trombettista siracusano nella speranza possano essere stavolta positive.